L’Iran souhaite renforcer sa coopération avec le Vietnam

Photo : VNA/CVN

En recevant le 3 juin l'ambassadeur du Vietnam en Iran, Nguyên Luong Ngoc, qui est venu lui présenter ses lettres de créance, le chef de l’État iranien a souligné les relations historiques et l’amitié entre les deux pays. Il a déclaré que l’Iran était prêt à partager des expériences avec le Vietnam dans plusieurs domaines.

De son côté, l'ambassadeur Nguyên Luong Ngoc a salué les réalisations de l'Iran depuis la Révolution islamique de 1979. Il a souligné la position et le rôle importants du Vietnam en Asie du Sud-Est et de l'Iran au Moyen-Orient, ainsi que leur aspiration commune à la paix et leur grand potentiel de développement. L'ambassadeur a réaffirmé son engagement à œuvrer pour le renforcement continu de l’amitié entre le Vietnam et l'Iran.

VNA/CVN