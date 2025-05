Ouverture du plus grand festival annuel du Vietnam au Japon

Le Festival du Vietnam 2025 a officiellement ouvert ses portes samedi 31 mai au parc Yoyogi de Tokyo. Cet événement annuel, le plus grand du genre pour le Vietnam au Japon, attire une foule nombreuse de Vietnamiens, de Japonais et de visiteurs internationaux, tous désireux de s'immerger dans la richesse de la culture et de la cuisine vietnamiennes.

S'exprimant à l'événement, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a souligné la singularité de ce festival, qui, après 17 éditions depuis 2008, était devenu un rendez-vous culturel incontournable entre les deux nations. Il a rappelé que le Festival du Vietnam était l'un des rares événements internationaux à Tokyo à avoir accueilli des personnalités de marque des deux pays, y compris l'actuel roi du Japon, alors prince héritier, en 2008.

Avec plus de 100 stands et une multitude d'activités, l'édition 2025 promet, selon lui, une immersion culturelle unique, favorisant le rapprochement et stimulant la coopération économique, le commerce, les investissements, les échanges interpersonnels, la culture et le tourisme entre le Vietnam et le Japon.

Pham Quang Hiêu, ambassadeur et chef du comité d'organisation du Festival, a affirmé lors de la cérémonie d'ouverture que le Festival du Vietnam 2025 ne se limitait pas au divertissement, mais agissait comme un "pont précieux reliant les cœurs des Vietnamiens et des Japonais".

Présent à l'ouverture du festival, Yoshimasa Hayashi, chef du bureau du Cabinet, a rappelé que 2025 marquait le 50e anniversaire de la réunification nationale du Vietnam, une étape historique. Il a exprimé son "profond respect pour le peuple vietnamien", qui a connu un développement remarquable depuis cet événement. Il a formulé l'espoir que le Festival du Vietnam, ainsi que le Pavillon du Vietnam à l'EXPO 2025, contribueraient à approfondir davantage les échanges entre les deux pays.

Le Festival du Vietnam 2025 propose un programme riche, incluant des spectacles d'art populaire comme les marionnettes sur l'eau, un espace dédié au traditionnel ao dai, et une profusion de plats traditionnels vietnamiens.

Le comité d'organisation table sur une affluence d'environ 180.000 visiteurs pour cette édition.

