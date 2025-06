Le Comité du Parti du gouvernement prépare le prochain congrès

>> La sous-commission des documents du Ier Congrès de l’organisation du Parti de l'AN se réunit

>> Le chef du Parti demande d'édifier un contingent de cadres capable d'assumer des responsabilités historiques

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, le comité a examiné les projets de rapports politiques qui seront présentés au congrès. Les discussions ont notamment porté sur l'évaluation de la mise en œuvre des tâches durant la période 2020-2025, l'identification des orientations, des objectifs, des cibles, des tâches et des solutions pour 2025-2030, ainsi que l'examen des activités de construction du Parti menées durant la législature en cours et la définition des orientations et des tâches pour le mandat prochain.

Dans ses remarques finales, le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti du gouvernement et Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que l'évaluation de la mise en œuvre de la période 2020-2025 devait refléter de manière exhaustive les principaux éléments, tout en mettant en évidence les tâches courantes accomplies conformément aux fonctions et mandats du comité. Il a également souligné qu'elle devait notamment tenir compte des défis extraordinaires et sans précédent survenus au cours du mandat, tels que la pandémie de COVID-19, les conflits, la concurrence stratégique, les catastrophes naturelles et l'évolution des politiques commerciales d'autres pays.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également souligné la nécessité que les documents identifient clairement les limitations existantes nécessitant des mesures correctives, notamment le chevauchement des institutions et les goulets d'étranglement persistants, ainsi que les lacunes en matière de décentralisation et de simplification des procédures administratives. Il a également souligné les préoccupations concernant la discipline et l'ordre administratif, qui, à certains endroits et à certains moments, n'ont pas été strictement respectés.

Soulignant l'importance de tirer des enseignements pratiques, le dirigeant a demandé que les rapports analysent clairement le contexte, les opportunités, les avantages, les difficultés et les défis, afin d'identifier des solutions efficaces pour atteindre les objectifs fixés. Les objectifs pour le prochain mandat comprennent une croissance économique à deux chiffres, une augmentation du revenu par habitant à 8.500 dollars, ainsi que la garantie que 20% des organisations du Parti réalisent chaque année des performances exceptionnelles et que 90% des membres du Parti s'acquittent de leurs fonctions avec un niveau élevé.

Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également remis la décision nommant le ministre-président du Bureau gouvernemental, Trân Van Son, au poste de secrétaire adjoint du Comité du Parti du gouvernement pour la période 2020-2025.

VNA/CVN