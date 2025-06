Vietnam et Laos boostent leur coopération en matière de formation des cadres

Photo : VNA/CVN

Le Professeur associé, Docteur Nguyên Duy Bac a indiqué à son invité qu'en tant que principale institution de formation politique du Parti communiste du Vietnam (PCV), l'HCMA entretient des relations particulièrement étroites avec l'Académie nationale de politique et d'administration publique du Laos, ainsi qu'avec diverses agences lao, pour la formation du personnel de recherche scientifique des deux Partis et des deux États.

Il a proposé que Bounleua Phandanouvong, en tant que représentant du Parti, continue de soutenir les deux académies et les autres partenaires lao de l'HCMA dans l'exécution des missions confiées par les dirigeants des deux Partis et deux États.

Il a également souligné que près de 200 doctorants, étudiants en master et étudiants de licence lao étudient et mènent actuellement des recherches à l'HCMA. Il a affirmé que l'académie poursuivra l'innovation de ses programmes et de ses politiques, garantissant ainsi les conditions les plus favorables aux étudiants et chercheurs lao.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Bounleua Phandanouvong a salué le soutien de longue date apporté par l'HCMA aux responsables et fonctionnaires lao pour la poursuite d'études et de recherches politiques avancées au Vietnam.

Convenant de la nécessité d'innover continuellement dans les programmes et les contenus pédagogiques des programmes de formation des cadres lao, le responsable du PPRL a proposé que l'académie vietnamienne et les partenaires lao maintiennent un dialogue régulier afin d'élaborer des programmes et des cursus adaptés au nouveau contexte, en particulier aux besoins de développement du Laos dans sa nouvelle phase.

Il a également exprimé l'espoir que davantage de dirigeants, d'universitaires et d'enseignants lao se rendent régulièrement au Vietnam pour mener des recherches et échanger avec leurs homologues vietnamiens, notamment avec l'HCMA.

Bounleua Phandanouvong a affirmé son engagement à collaborer étroitement avec les agences lao et leurs partenaires vietnamiens afin de renforcer les capacités des fonctionnaires lao à répondre aux exigences de la nouvelle phase de développement, consolidant ainsi l'amitié traditionnelle, la solidarité spéciale et la coopération globale entre les deux pays.

À cette occasion, le responsable lao a tenu un dialogue sur les liens entre le Vietnam et le Laos avec le personnel, les enseignants et les étudiants de l'HCMA.

VNA/CVN