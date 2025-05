Le Vietnam considère le Japon comme un partenaire de confiance dans la nouvelle ère

>> Un expert japonais souligne l'importance de la relation de coopération Vietnam - Japon

>> Le Vietnam et le Japon approfondissent leur partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité

>> La visite importante et opportune du Premier ministre Shigeru Ishiba au Vietnam selon les médias japonais

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung, présent à Tokyo pour le 30e Forum Nikkei "L'avenir de l'Asie", s'est dit satisfait du développement solide et substantiel du Partenariat stratégique global Vietnam - Japon, fondé sur une solide confiance politique.

Il a exprimé le souhait de coordonner étroitement la mise en œuvre effective des accords de haut niveau et de continuer à faciliter les échanges de haut niveau afin de renforcer la confiance politique et les liens étroits entre les deux pays.

Expliquant la détermination, les efforts et les nouvelles politiques du Vietnam, Nguyên Chi Dung a proposé un renforcement des liens économiques, d'investissement, commerciaux, culturels, éducatifs et inter-régionaux. Il a appelé à des investissements japonais dans des projets majeurs au Vietnam, notamment dans les domaines des lignes ferroviaires urbaines et à grande vitesse, de l'énergie et des infrastructures numériques, ainsi que de l'agriculture de qualité.

Concernant le nouveau pilier de la coopération scientifique et technologique, il a plaidé pour un renforcement des liens autour de la transition écologique, de la transformation numérique et de la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, notamment dans le secteur des semi-conducteurs. Il a également suggéré le soutien du Japon à l'amélioration de l'efficacité de la raffinerie et du projet pétrochimique de Nghi Son dans la province centrale de Thanh Hoa.

Revenant sur sa visite d'avril au Vietnam, le Premier ministre Ishiba a exprimé son admiration pour la vision de développement du pays et le dynamisme de sa population, dressant un parallèle avec l'essor économique du Japon il y a trente ans. Il s'est dit confiant dans la capacité du Vietnam à atteindre ses objectifs de développement et a réaffirmé l'engagement du Japon à promouvoir les accords bilatéraux dans les domaines du commerce, de l'économie, de l'investissement, de la science, de la technologie et du développement des ressources humaines.

Shigeru Ishiba a approuvé l'accent mis sur la science et la technologie, l'innovation et la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, saluant le dévouement des travailleurs vietnamiens au Japon pour leur contribution significative à l'économie du pays. Il a exprimé son enthousiasme à l'idée d'accueillir davantage de travailleurs vietnamiens, notamment ceux possédant des compétences spécialisées.

Sur les questions mondiales et régionales d'intérêt commun, l'hôte et l'invité se sont engagés à collaborer étroitement lors des forums multilatéraux, à relever ensemble les défis mondiaux et à renforcer le libre-échange multilatéral.

Lors d'une table ronde avec la Fédération des entreprises japonaises (Keidanren), Nguyên Chi Dung a exhorté les associations et entreprises japonaises à s'associer au gouvernement vietnamien pour relever les défis économiques majeurs avec une nouvelle vision, créer des "forces d'acier" solides pour l'économie et générer des avantages concrets pour les deux pays.

Il a salué les commentaires constructifs des représentants de la Keidanren et s'est engagé à demander aux ministères, agences et collectivités vietnamiens d'examiner et de résoudre d'urgence tout problème et de faciliter la mise en place de nouveaux projets efficaces.

"Restructurons les chaînes d'approvisionnement afin de tirer parti de nos atouts complémentaires et de réduire notre exposition aux risques externes", a-t-il déclaré, soulignant que 2025 est une année charnière pour que le Vietnam atteigne ses objectifs de développement 2021-2025 grâce à l'accélération et aux avancées.

Photo : Nguyên Tuyên/VNA/CVN

Le Vietnam peaufine son cadre institutionnel, améliore l'environnement des affaires et supprime les goulets d'étranglement afin de débloquer des ressources. Le gouvernement a identifié la réforme administrative, la simplification des procédures et la décentralisation comme des priorités absolues pour positionner le Vietnam comme la meilleure destination d'investissement en Asie du Sud-Est, a-t-il ajouté.

Lors de sa rencontre avec Shingo Ueno, président-directeur général de Sumitomo Corporation, plus tard dans la journée, Nguyên Chi Dung a été informé des projets de l'entreprise au Vietnam et de leur avancement. Shingo Ueno a souligné que Sumitomo poursuivrait le développement de ses projets conformément aux engagements du gouvernement vietnamien en matière de zéro émission nette.

Nguyên Chi Dung a salué les contributions substantielles de Sumitomo au développement socio-économique du Vietnam grâce à des projets d'envergure et de grande envergure. Il a notamment souligné le succès de l'entreprise dans l'affirmation de sa marque au Vietnam, notamment dans le secteur des zones industrielles, où ses projets de haute technologie et à forte valeur ajoutée s'inscrivent dans les priorités du gouvernement.

Il a souligné l'importance de l'efficacité foncière et énergétique, notamment pour les parcs industriels autour de Hanoï. Concernant le projet de développement urbain intelligent au nord de la capitale, M. Dung a approuvé l'approche d'investissement de Sumitomo visant à créer une ville intelligente intégrant des infrastructures de santé et d'éducation améliorées.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce examine actuellement la proposition de Sumitomo pour le projet de centrale GNL Van Phong 2 et fera prochainement part de ses commentaires, selon le vice-Premier ministre.

Par ailleurs, il a demandé à Sumitomo de poursuivre sa collaboration étroite avec les agences vietnamiennes compétentes afin d'accélérer le lancement du satellite LOTUSat-1, une initiative convenue lors de la visite officielle du Premier ministre japonais au Vietnam en avril dernier.

VNA/CVN