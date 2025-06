Le Premier ministre préside la réunion de mai du gouvernement

>> Le chef du gouvernement lance les travaux d’un pôle technologique à Hanoï

>> Les dirigeants de Vinamilk, Hòa Phát et FPT saluent la Résolution No68

>> Le Comité du Parti du gouvernement prépare le prochain congrès

La réunion était également consacrée à la situation d’allocation et de décaissement d’investissements publics ; ainsi qu’à la mise en œuvre des programmes cibles nationaux. Parallèlement, il s’agissait d’identifier et de déployer les tâches clés pour juin 2025 et les périodes à venir.

Photo : VNA/CVN

Selon un rapport présenté par le ministère des Finances, la situation socio-économique a continué d’évoluer positivement en mai et sur les cinq premiers mois de 2025. La situation macroéconomique est restée globalement stable, l’inflation maîtrisée, la croissance stimulée et les principaux équilibres économiques assurés. L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3,21% sur cinq mois. Les recettes budgétaires de l’État ont connu une hausse de 24,5% par rapport à la même période de l’année dernière, les dépenses budgétaires, de 27,7%.

Le commerce extérieur en mai a fortement progressé, avec une hausse des exportations de 14 %, générant un excédent commercial estimé à 4,67 milliards de dollars. Les décaissements d’investissements publics à fin mai ont atteint 199.300 milliards de dôngs, soit une augmentation de 2% en glissement annuel.

L’indice de production industrielle (IPI) a progressé de 8,8% au cours des cinq premiers mois. Sur cette même période, le nombre d’arrivées touristiques internationales au Vietnam a dépassé les 9,2 millions, soit une hausse de 21,3%. Le total des investissements directs étrangers (IDE) enregistrés a atteint 18,4 milliards de dollars, en hausse de 51,1%, tandis que les IDE réalisés ont atteint environ 8,9 milliards de dollars, soit une progression de 7,9%.

Dans son discours lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité les membres du gouvernement à examiner en détail la situation socio-économique de mai et des cinq premiers mois, ainsi que les principales mesures à mettre en œuvre en juin et au-delà.

Il a notamment souligné la nécessité d’analyser le contexte et les défis à venir, et de proposer, sur cette base, des mesures pour la direction et la gestion du gouvernement, du Premier ministre, des ministères, des organismes et des collectivités locales. L’objectif est d’assurer une mise en œuvre proactive, opportune, flexible et efficace des tâches, notamment l’organisation des collectivités locales à deux niveaux ; la tenue des congrès du Parti à tous les échelons en vue du 14e Congrès national du Parti ; la réalisation des objectifs fixés pour 2025 et pour l’ensemble du mandat.

Le Premier ministre a également exhorté les membres du gouvernement, en particulier les collectivités locales, à faire preuve d’initiative, de dynamisme et de créativité afin de mener à bien ces missions avec des résultats probants.

VNA/CVN