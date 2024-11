Un responsable du Parti accueille le nouvel ambassadeur de Chine au Vietnam

Le secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de sa Commission centrale des relations extérieures Lê Hoài Trung qui a reçu vendredi 1 er novembre à Hanoi le nouvel ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, s’est déclaré convaincu que ses vastes expériences contribueront au renforcement des relations Vietnam - Chine.

Lê Hoài Trung a affirmé la politique constante du Parti et de l’État vietnamiens de valoriser le développement des liens avec la Chine, le considérant comme une priorité absolue et un choix stratégique.

Photo : VNA/CVN

Il a suggéré que les deux parties facilitent les échanges et les contacts de haut niveau, traduisent les perceptions communes de haut niveau en actions et renforcent la coopération tous azimuts afin de renforcer davantage leur partenariat de coopération stratégique global et de construire la communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique.

He Wei a pour sa part souligné le rôle directeur des liens entre les deux partis dans les relations globales entre les deux pays, notamment à la lumière des récentes visites des plus hauts dirigeants des deux partis et nations. Il a exprimé le souhait que les deux parties continuent de travailler ensemble pour approfondir les relations entre les deux partis et les deux pays dans la direction des «six plus».

.L’ambassadeur chinois a proposé de renforcer la collaboration en matière de recherche théorique sur la construction du Parti, la voie vers le socialisme et le développement d’une économie de marché socialiste adaptée aux caractéristiques de chaque pays.

Il a déclaré qu’il souhaitait que les deux parties favorisent le travail de communication pour consolider la base sociale des relations bilatérales afin que les fonctionnaires, les membres du Parti et les citoyens des deux pays puissent acquérir une compréhension plus approfondie de l’amitié traditionnelle entre les deux partis, les deux pays et les deux peuples, ainsi que de l’avenir prometteur qui s’ouvre à leurs relations.

