Le réseau d'innovation contribue aux relations Vietnam - Australie

>> La province de Thanh Hoa et l'Australie promeuvent leurs relations économiques

>> L'Australie apprécie les résultats de sa coopération en matière de défense avec le Vietnam

>> Le nombre de touristes vietnamiens en Australie en forte hausse

Tran Phi Vu, professeur à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, a informé l'ambassadeur des activités exceptionnelles du NIC AU, membre du Centre national d'innovation du Vietnam (NIC), depuis sa création en décembre 2019, notamment des séminaires internationaux et des expositions scientifiques et technologiques, qui ont permis de connecter experts, intellectuels et scientifiques vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Il a exprimé le souhait de se coordonner avec l'ambassade pour continuer à promouvoir les activités importantes du NIC AU et à élargir les liens entre les deux pays dans les domaines liés au développement durable et à la technologie.

Pour sa part, l’ambassadeur Pham Hung Tam a fait l'éloge des efforts de réseautage du NIC AU ainsi que du rôle important de Tran Phi Vu en tant que président au cours de ces quatre dernières années.

L'ambassadeur a estimé que le NIC AU allait continuer de se développer pour organiser diverses activités, attirer de nombreux experts et intellectuels vietnamiens en Australie, contribuant ainsi aux relations entre les deux pays ainsi qu'au développement scientifique et technologique du pays.

Il a demandé à Tran Phi Vu, en tant que président du NIC AU, de rester une passerelle reliant le NIC AU aux associations populaires vietnamiennes en Australie et de soutenir la communauté des étudiants vietnamiens dans le pays.

VNA/CVN