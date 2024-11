L’ambassade du Vietnam à Tokyo renforce ses liens avec les localités japonaises

L’ambassade du Vietnam au Japon a rencontré le 1 er novembre les représentants des bureaux locaux japonais basés à Tokyo, dans le but de renforcer de la coopération multiforme entre les deux pays dans les temps à venir.

Initié par le Conseil de liaison des municipalités du Japon, l’événement a servi de plate-forme à l’ambassade pour présenter les initiatives de coopération, les politiques et l’image du Vietnam, tout en élargissant les relations avec les localités japonaises pour faciliter les collaborations futures.

L’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a saisi l’occasion pour proposer des mesures concrètes visant à renforcer la coopération entre l’ambassade et le Conseil de liaison des municipalités du Japon qui compte actuellement 75 membres représentant 47 préfectures et 20 municipalités centrales avec des bureaux à Tokyo.

Il a souligné le fort désir de la communauté vietnamienne au Japon, dont beaucoup résident actuellement ou ont travaillé auparavant dans le pays, de poursuivre leur séjour ou d’y retourner.

Cette relation durable, a-t-il déclaré, est un puissant catalyseur pour les citoyens vietnamiens qui recherchent des opportunités de vivre, d’étudier et de travailler au Japon.

Daisuke Nakaoka, représentant du bureau préfectoral d’Hiroshima à Tokyo, a fait savoir qu’avec plus de 10.000 ressortissants vietnamiens, Hiroshima abrite la plus grande communauté étrangère dans la préfecture.

Les événements récents incluent le lancement de vols directs Vietjet reliant Hiroshima et Hanoi en mai, et la signature d’un accord de coopération officiel entre Hiroshima et la province vietnamienne de Thanh Hoa en juin.

Pour nous, les relations de coopération avec le Vietnam jouent un rôle très important. Nous sommes impatients d’élargir et d’approfondir cette relation à l’avenir et espérons que davantage de Vietnamiens viendront vivre et travailler à Hiroshima, a-t-il plaidé.

Des représentants d’autres localités japonaises s’inquiètent également de la dévaluation du yen, craignant que cela n’affecte l’attraction des travailleurs vietnamiens au Japon.

L’ambassadeur Pham Quang Hiêu a déclaré que la grande majorité des Vietnamiens vivant et travaillant actuellement au Japon et ayant travaillé au Japon ont répondu qu’ils souhaitaient toujours continuer à travailler ou retourner au Japon pour travailler.

Créé par le Bureau du ministre japonais des Affaires étrangères en août 2017, le conseil de liaison joue un rôle crucial dans la diffusion d’informations aux autorités locales, leur permettant de lancer des programmes alignés sur la politique étrangère du Japon tout en promouvant des projets communs dans divers domaines au niveau local.

