Le Vietnam et le Qatar publient un communiqué conjoint

Lors de sa visite officielle, la première d’un Premier ministre vietnamien au Qatar depuis 15 ans, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu une visite de courtoisie à l’émir du Qatar Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a eu un entretien officiel avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani et a rendu visite au président du Conseil de la Choura Hassan bin Abdulla Al-Ghanim.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a également rencontré le ministre des Communications et des Technologies de l’information, le ministre du Travail, le ministre d’État chargé des Affaires énergétiques, le président de l’Autorité d’investissement du Qatar (QIA) et le président de l’Association des hommes d’affaires du Qatar (QBA).

Les deux parties ont noté avec satisfaction les réalisations de leurs relations bilatérales de 30 ans qui ont prospéré et se sont développées dans de nombreux domaines. Les deux parties se sont engagées à promouvoir l’échange de délégations et de contacts à tous les niveaux et par divers canaux, et à renforcer les liens populaires afin de faire progresser davantage l’excellente coopération entre le Vietnam et le Qatar.

Avec une vision commune pour approfondir davantage la confiance politique et élever les relations Vietnam-Qatar à un niveau plus profond et avancé, les deux parties ont convenu de travailler à l’amélioration des relations bilatérales vers un partenariat plus impliqué, concret et efficace.

Les deux parties envisagent de négocier des accords bilatéraux dans les domaines, entre autres, de l’exemption de visa, du travail, de l’économie et du commerce pour élargir leur accès au marché. Elles ont souligné l’importance de la coopération économique, commerciale et d’investissement et ont reconnu le potentiel important de collaboration dans d’autres secteurs tels que l’énergie, le pétrole et le gaz, en particulier le gaz naturel liquéfié (GNL), l’agriculture, l’industrie halal, la banque, etc.

Elles ont convenu de renforcer les activités commerciales et d’investissement, dans le but d’attirer davantage d’investissements des fonds qataris vers des projets d’investissement stratégiques au Vietnam, d’améliorer les relations commerciales et de soutenir les investisseurs des deux parties.

Les deux parties se sont également engagées à renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité et à maintenir un environnement de coopération et de paix dans les deux régions et dans le monde.

Les deux parties ont reconnu l’importance de promouvoir l’éducation et la formation, le tourisme et les échanges culturels et sportifs pour renforcer les liens entre les peuples et approfondir la compréhension mutuelle. Elles ont convenu d’augmenter les bourses d’études pour les étudiants de l’autre partie.

En outre, les deux parties ont convenu d’explorer les possibilités de coopération dans les secteurs émergents, tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, le cloud computing, l’énergie propre, l’énergie solaire, la transformation numérique, la gouvernance innovante, l’économie verte et circulaire, entre autres.

Accords de coopération

Au cours de la visite, les deux parties ont signé plusieurs accords et protocoles d’accord pour renforcer leur coopération, dont le protocole d’accord entre les deux gouvernements modifiant l’Accord entre les deux gouvernements sur les services aériens signé le 8 mars 2009, et le protocole d’accord de coopération entre les deux gouvernements dans le domaine du sport, le protocole d’accord de coopération dans le domaine juridique entre le ministère vietnamien de la Justice et le ministère qatari de la Justice.

Les deux parties ont également signé le protocole d’accord de coopération dans le domaine de la formation et de l’éducation diplomatiques entre l’Académie diplomatique du Vietnam du ministère vietnamien des Affaires étrangères et l’Institut diplomatique du ministère qatari des Affaires étrangères, et le protocole d’accord entre la Compagnie d’investissement de capitaux publics (SCIC) et la Qatar Investment Authority LLC concernant la coopération en matière d’investissement.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun et ont souligné l’importance de respecter le droit international et la Charte des Nations Unies, de prôner la résolution des différends par des moyens diplomatiques pour maintenir la paix, la stabilité et la sécurité et de promouvoir le développement aux niveaux régional et mondial.

Elles ont exprimé leur confiance dans l’avenir prometteur des relations entre le Vietnam et le Qatar et se sont engagées à travailler en étroite collaboration pour mettre en œuvre les résultats des visites de haut niveau.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa profonde gratitude pour l’hospitalité chaleureuse qui lui a été accordée, ainsi qu’à sa délégation. Il a transmis les invitations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm, du président vietnamien Luong Cuong à l’émir du Qatar Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, et du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân au président du Conseil de la Choura Hassan bin Abdulla Al-Ghanim, et a invité le Premier ministre et ministre qatari des Affaires étrangères Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani à se rendre au Vietnam à des dates mutuellement convenues. Les invitations ont été bien accueillies par les dirigeants qataris.

VNA/CVN