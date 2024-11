Le PM Pham Minh Chinh visite la ZI de Ras Laffan, terminant sa visite au Qatar

Mise en service en 1996, la ZI de Ras Laffan abrite de nombreuses grandes raffineries de pétrole et usines de traitement de gaz... Doté d'un port et d'une baie artificielle fermée de 4.500 hectares de surface d'eau, Ras Laffan est le site principal du Qatar pour la production de gaz naturel liquéfié. Actuellement, 13 grandes entreprises et sociétés du secteur de la production de gaz opèrent à Ras Laffan.

Photo : VNA/CVN

Visitant la ZI de Ras Laffan, Pham Minh Chinh a indiqué que le Vietnam avait un littoral de plus de 3.000 km et développait plusieurs grands ports et polders maritimes. Le chef du gouvernement vietnamien a proposé au Qatar en général et au groupe Qatar Energy en particulier de coopérer avec le Vietnam, d’investir sur son sol et de le soutenir en termes d’expériences, de finances, de sciences et technologies, de formation de ressources humaines et de connaissances sur la gestion et le développement des ZI et des polders similaires.

C'est la dernière activité du Premier ministre Pham Minh Chinh dans le cadre de sa visite officielle au Qatar. Le même jour, il a quitté Doha pour retourner au Vietnam.

VNA/CVN