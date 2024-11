Vietnam et Qatar sont convenus de porter leurs relations à une nouvelle hauteur

Photo : VNA/CVN

Pour répondre aux besoins et d'exploiter le potentiel de coopération entre les deux pays, lors de l'entretien, les deux dirigeants ont convenu d'élever prochainement les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

À cette occasion, Pham Minh Chinh a transmis l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm et du président Luong Cuong à l’émir Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani ; du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân au président du Conseil consultatif du Qatar, Hassan bin Abdulla Al-Ghanim à effectuer des visites au Vietnam. En plus, le Premier ministre vietnamien a également transmis une invitation respectueuse à son homologue qatarien à se rendre prochainement au Vietnam.

La coopération économique comme un pilier important

Déterminant la coopération économique, commerciale et d'investissement comme un pilier important des relations entre les deux pays, les deux dirigeants ont convenu de créer les conditions pour échanger leurs produits phases tels que les produits agricoles, les produits aquatiques, les chaussures, les textiles... du Vietnam et l'énergie et les produits chimiques du Qatar.

Pham Minh Chinh a demandé au Qatar de soutenir le Vietnam dans le développement de l'industrie Halal ; de promouvoir les négociations d'un accord de libre-échange entre le Vietnam et le Qatar ainsi qu'entre le Vietnam et le Conseil de coopération du Golfe (CCG) dans un avenir proche ; de créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse vivre, faire des études et travailler au Qatar.

Les deux parties sont convenues de se coordonner étroitement et de rechercher des opportunités d'investissement dans des domaines d'intérêt commun. Pham Minh Chinh a émis son espoir que les fonds d'investissement du Qatar augmenteraient encore les investissements au Vietnam dans les domaines des infrastructures stratégiques, de l'énergie, des ports maritimes, de la production et de la transformation de l'agriculture et de la pêche. Le Vietnam soutient et crée toutes les conditions pour les investisseurs qatariens de faire des affaires de manière efficace et durable au Vietnam, s’est engagé le chef du gouvernement vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont convenu que la sécurité et la défense, y compris la cybersécurité, contribuaient au maintien de l'indépendance et de la souveraineté de chaque pays et à assurer la paix et la stabilité dans la région et dans le monde. Ils ont également souligné que les technologies de l'information, la transformation numérique, la transformation verte, le développement durable, le changement climatique... sont autant de domaines importants dans lesquels les deux pays ont besoin d'élargir leur coopération à l'avenir.

De même, ils ont souligné l'importance des échanges entre les peuples pour renforcer l'amitié et la solidarité et faciliter l'expansion de la coopération dans d'autres domaines.

Les deux parties ont envisagé de négocier un accord d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports ordinaires afin de créer des conditions favorables à la circulation des habitants des deux pays.

Les deux Premiers ministres ont discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun et sont convenus de coopérer étroitement dans le cadre de mécanismes multilatéraux régionaux et internationaux ; partagé une vision commune sur le règlement des différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international et à la Charte des Nations unies.

Photo : VNA/CVN

Après l’entretien, Pham Minh Chinh et Cheikh Mohammed ben Abderrahmane Al Thani, qui est aussi ministre qatarien des Affaires étrangères, ont assisté à la cérémonie de signature des documents de coopération entre les ministères, branches et agences des deux pays.

Ce sont le Protocole entre les gouvernements du Qatar et du Vietnam modifiant l'Accord sur le transport aérien signé le 8 mars 2009 ; le Protocole d'accord dans le domaine du sport entre les deux gouvernements ; le Protocole d'accord de coopération dans le domaine juridique entre le ministère vietnamien de la Justice et son homologue qatarien ; le Protocole d'accord de coopération entre l'Académie diplomatique, relevant du ministère des Affaires étrangères du Vietnam et l'Académie diplomatique, relevant du ministère des Affaires étrangères du Qatar.

Auparavant, des groupes et des sociétés des deux pays avaient signé des accords de coopération.

VNA/CVN