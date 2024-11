Coopération étroite pour développer durablement les relations Vietnam - États-Unis

Photo : VNA/CVN

Après près de 30 ans d'établissement de relations diplomatiques, les relations entre le Vietnam et les États-Unis ont connu des développements très forts, profonds, substantiels et efficaces, notamment la mise à niveau des relations bilatérales vers un partenariat stratégique global en 2023, a estimé le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères, Doàn Khac Viêt.

Actuellement, les deux pays se coordonnent très étroitement pour mettre en œuvre efficacement les principales orientations de coopération pour les dix prochaines années et au-delà, qui ont été énoncées dans la Déclaration commune sur l'élévation des relations Vietnam - États-Unis au niveau du partenariat stratégique globale pour la paix, la coopération et le développement durable.

Le Vietnam souhaite travailler en étroite collaboration avec l’administration américaine dans les temps à venir pour continuer à amener le partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis vers un développement fort, global et stable, à long terme, pour les intérêts et les vœux des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement de la région et du monde.

Photo : VNA/CVN

Également lors de la conférence de presse, répondant aux questions des journalistes sur les relations entre le Vietnam et le groupe BRICS, Doàn Khac Viêt a déclaré : "En tant que membre actif et responsable de la communauté internationale, le Vietnam a contribué, contribue et contribuera activement et de manière responsable aux mécanismes, organisations et forums multilatéraux et à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde, conformément aux besoins et aux intérêts du Vietnam".

Le Vietnam étudiera les informations sur les réglementations des pays partenaires des BRICS. La participation du Vietnam aux mécanismes de coopération multilatéraux, régionaux et internationaux sera toujours étudiée et prise en compte sur la base des intérêts, des conditions et des capacités appropriés du Vietnam.

Cela démontre également une politique cohérente, une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales ; d’être un ami, un partenaire de confiance et un membre responsable de la communauté internationale.

VNA/CVN