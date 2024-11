Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre l'émir du Qatar

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre la communauté vietnamienne au Qatar

>> Cérémonie d'accueil officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Qatar

>> Pham Minh Chinh a une entrevue avec le président du Conseil consultatif du Qatar

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre vietnamien a félicité le Qatar pour les succès exceptionnels sous la direction sage et avisée de l’émir, aidant le Qatar à se développer rapidement et durablement, avec une économie moderne, une sécurité nationale et une défense solides. Le Qatar joue un rôle de plus en plus important sur la scène internationale.

L’émir du Qatar a exprimé son admiration pour les traditions historiques héroïques du Vietnam d’hier et pour ses grandes réalisations de développement d’aujourd'hui, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture et de la technologie.

Il a déclaré qu'en plus des domaines de coopération traditionnels, les deux parties devraient renforcer et élargir leur coopération dans de nouveaux domaines, notamment la science et la technologie, l'innovation, l'énergie... et que le Qatar était prêt à intensifier ses investissements au Vietnam dans le temps à venir.

Favoriser les activités des entreprises

Il a proposé que les deux parties recherchent des domaines communs de coopération. Il s’est déclaré souhaiter voir davantage d'entreprises vietnamiennes venant investir au Qatar soutenir et créer les conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse vivre et travailler de manière stable au Qatar.

Pham Minh Chinh a demandé à l’émir du Qatar de continuer à prêter attention et à promouvoir les négociations et la signature de documents importants tels que l'accord de libre-échange ou l'accord de partenariat économique global, l'accord de garantie de sécurité alimentaire et la sécurité énergétique entre les deux pays ; à promouvoir le Fonds d'investissement du Qatar pour qu'il investisse dans les infrastructures stratégiques, les infrastructures médicales, les infrastructures éducatives...

Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam pouvait compléter les ressources du Qatar en faisant venir de nombreux travailleurs de haute qualité dans ce pays. Il a remercié et demandé au Qatar de continuer à offrir des bourses d'étude aux étudiants vietnamiens et encouragé les deux parties à élargir leur coopération dans les domaines de la transformation numérique, de la transformation verte, de l'économie circulaire...

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de porter bientôt les relations entre les deux pays à un nouveau niveau, répondant aux aspirations et aux intérêts des deux peuples.

Pham Minh Chinh a hautement apprécié le rôle du Qatar et les efforts de l’émir pour trouver des mesures cohérentes et conciliantes pour des questions complexes. Il a affirmé que le Vietnam soutenait la juste lutte du peuple palestinien, la solution à deux États et était prêt à se coordonner avec le Qatar pour assurer la stabilité et la paix dans la région.

Les deux dirigeants ont salué la promotion des échanges entre les peuples, reliant les deux cultures, la promotion des négociations et la signature d'accords d'exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires, créant ainsi des conditions de voyage favorables aux citoyens des deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis à l’émir qatarien les salutations, les félicitations et l’invitation du secrétaire général du Parti Tô Lâm, du président Luong Cuong et du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân à visiter le Vietnam en 2025. L’invitation a été acceptée.

VNA/CVN