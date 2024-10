Concours pour promouvoir les échanges culturels entre jeunes vietnamiens et chinois

La cérémonie de clôture du concours sur la culture et les peuples du Vietnam et de la Chine, ainsi qu'un programme d'échange artistique pour les étudiants vietnamiens et chinois ont été organisés le 26 octobre dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord) par l'Association d'amitié municipale Vietnam - Chine.

>> Promouvoir la coopération Vietnam - Chine dans les domaines culturel et académique

>> Ouverture de la 23e Rencontre d’amitié entre les jeunes Vietnam - Chine

Photo : VNA/CVN

Le concours visait à offrir un terrain de jeu utile et sain aux jeunes vietnamiens et chinois qui étudient à Hai Phong pour mettre en valeur leurs connaissances sur la culture et les peuples des deux pays.

Pham Ngoc Diên, secrétaire général de l'Association municipale d'amitié Vietnam - Chine, a souligné la participation enthousiaste au concours ces deux derniers mois d'étudiants, de jeunes membres et de diverses organisations, notamment des écoles et des centres de langues de la ville.

Le comité d'organisation a reçu 380 œuvres en vietnamien et en chinois, dont 356 essais et 24 clips vidéo de plus de 300 participants.

Lors de la cérémonie, le comité organisateur a décerné 17 prix à des œuvres exceptionnelles.

VNA/CVN