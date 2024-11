Promouvoir la coopération entre les organes législatifs du Vietnam et de Cuba

Cette visite aura lieu danx le contexte où les deux pays célébreront en 2025 le 65e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Elle contribuera à renforcer la solidarité traditionnelle et l'amitié spéciale entre le Vietnam et Cuba.

Photo : VNA/CVN

Cuba a été le premier pays d’Amérique latine à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam le 2 décembre 1960. Au cours des six dernières décennies, les relations de solidarité et de fraternité entre le Vietnam et Cuba se sont de plus en plus resserrées et développées dans de nombreux domaines. Les dirigeants des deux Partis et des deux États ont souligné à plusieurs reprises que les relations entre les deux pays constituaient "un symbole des temps".

Les relations entre les deux Partis servent de fondement politique, guidant le développement des relations entre les deux pays. Les deux parties maintiennent des contacts et des visites de délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau. En particulier, récemment, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, a effectué une visite d'État à Cuba du 25 au 27 septembre 2024. Il s'agissait de la première visite du secrétaire général et président (actuellement secrétaire général) Tô Lâm à Cuba après avoir été élu chef du PCV et de l'État. Elle a témoigné du grand respect du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens pour les relations entre le Vietnam et Cuba. A cette occasion, les deux parties ont publié une Déclaration commune sur le renforcement de la solidarité traditionnelle, de l'amitié spéciale et de la coopération intégrale dans la nouvelle période.

En l’honneur des 65 ans de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2025, les hauts dirigeants des deux Partis, des deux pays, ont décidé de faire de 2025 "l'Année de l'amitié Vietnam - Cuba".

Photo : VNA/CVN

Dans les forums internationaux, notamment aux Nations unies, les deux pays se coordonnent toujours étroitement et se soutiennent mutuellement.

S’agissant des relations entre les organes législatifs, en avril 2023, les deux pays ont signé un accord sur l’établissement d’un mécanisme de coopération interparlementaire entre les Assemblées nationales. La première réunion du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Cuba, coprésidée par le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernández, et le vice-président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Duc Hai, a eu lieu à La Havane le 24 septembre 2024.

Les bonnes relations politiques et diplomatiques entre le Vietnam et Cuba ont créé une dynamique pour le développement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Le Vietnam est actuellement le deuxième partenaire commercial et le plus grand partenaire d'investissement de Cuba dans la région Asie - Océanie. Le commerce bilatéral en 2023 a atteint 57,33 millions d'USD.

La coopération décentralisée et les échanges entre les peuples contribuent à consolider les bases pour les relations politiques et économiques entre les deux pays. À ce jour, cinq localités vietnamiennes ont signé des accords de coopération avec six localités cubaines.

La prochaine visite de travail d'Esteban Lazo Hernández au Vietnam permettra de continuer à mettre en œuvre les engagements de coopération entre les organes législatifs des deux pays, de renforcer les relations interparlementaires entre les deux pays, ainsi que d’approfondir leur amitié traditionnelle, leur solidarité spéciale et leur coopération intégrale.

