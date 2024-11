Le secrétaire général du Parti Tô Lâm s'exprime sur la nouvelle ère de la nation

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que la nouvelle ère, l'ère de l'essor de la nation vietnamienne, est une ère de développement et de prospérité sous la direction du Parti communiste, visant à construire avec succès un Vietnam socialiste prospère, puissant, démocratique, équitable et civilisé, capable de rivaliser avec les grandes puissances mondiales. Chaque citoyen bénéficiera d'une vie confortable et heureuse, sera soutenu dans son développement et son enrichissement, contribuant davantage à la paix, à la stabilité et au développement mondial, au bonheur de l'humanité et à la civilisation globale.

L'objectif de cette ère d'essor est d'atteindre la prospérité nationale, la puissance étatique, une société socialiste au niveau des grandes puissances mondiales. La priorité dans cette nouvelle ère est de réaliser les objectifs stratégiques : d'ici 2030, faire du Vietnam un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu moyen supérieur ; d'ici 2045, devenir un pays socialiste développé à haut revenu. Il s'agit également d'éveiller fortement l'esprit national, l'autonomie, la confiance en soi, l'indépendance, la fierté nationale et l'aspiration au développement du pays, en combinant étroitement la force nationale avec celle de l'époque.

Le début de cette nouvelle ère coïncide avec le XIVe Congrès national du Parti, à partir duquel tous les Vietnamiens, des centaines de millions comme un seul homme, sous la direction du Parti, s'uniront pour saisir les opportunités, surmonter les défis et conduire le pays vers un développement global, puissant et décisif.

Le secrétaire général a souligné que les grandes réalisations obtenues après 40 ans de Renouveau sous la direction du Parti ont permis au Vietnam d'accumuler position et force pour un développement décisif dans la phase suivante : D'un pays pauvre, arriéré, isolé et sous embargo, le Vietnam est devenu un pays en développement à revenu intermédiaire, profondément intégré à la politique mondiale, à l'économie globale et à la civilisation humaine, assumant de nombreuses responsabilités internationales et jouant un rôle actif dans plusieurs organisations et forums multilatéraux importants. L'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale sont préservées ; les intérêts nationaux sont garantis.

L'économie de 2023 est 96 fois plus importante qu'en 1986. Le Vietnam fait partie des 40 plus grandes économies mondiales et des 20 premières économies en termes de commerce et d'attraction des investissements étrangers. Le pays entretient des relations diplomatiques avec 193 pays membres des Nations Unies et a établi des partenariats stratégiques avec toutes les grandes puissances mondiales et régionales. La vie des citoyens s'est nettement améliorée, le taux de pauvreté a fortement diminué, et les Objectifs du Millénaire ont été atteints avant terme. Les capacités politiques, économiques, culturelles, sociales, scientifiques et technologiques, de défense et de sécurité ne cessent de s'accroître, contribuant activement au maintien de la paix et de la stabilité régionale et mondiale.

L'histoire de la révolution vietnamienne montre que sous la direction habile et clairvoyante du Parti, en éveillant la volonté d'autonomie, de confiance en soi et de fierté nationale, en mobilisant la force populaire combinée à celle de l'époque, la révolution vietnamienne accomplira des miracles.

Actuellement, les aspirations du Parti s'harmonisent avec celles du peuple dans le désir de construire un pays prospère et heureux, de réaliser rapidement le socialisme et de rivaliser avec les grandes puissances mondiales.

