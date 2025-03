Soutien japonais à l'éducation

Un projet pour les enfants de régions montagneuses au Nord

L'ambassade du Japon au Vietnam et l'organisation non gouvernementale Plan International Japan (PLAN) ont signé mardi 25 mars un accord sur une aide non remboursable pour un projet en faveur des enfants de régions montagneuses du Nord du Vietnam.

Intitulé "Améliorer l'environnement d'apprentissage dans une perspective d'égalité des sexes dans les écoles primaires et secondaires des provinces de Hà Giang et de Lai Châu", le projet s'étendra sur trois ans, de mars 2025 à février 2028. Il bénéficiera d'un budget de 42,4 milliards de dôngs (environ 1,65 million de dollars).

Il s’agit du 97e projet au Vietnam lancé par le gouvernement et les organisations non gouvernementales du Japon depuis 2002, a déclaré l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, soulignant la volonté du gouvernement japonais de coopérer avec les partenaires vietnamiens dans la mise en œuvre de ces projets.

Selon Yurie Mizukami, représentante de PLAN International Japan au Vietnam, le projet vise à améliorer les conditions d'apprentissage des enfants des districts de Mèo Vac et Yên Minh (province de Hà Giang) et de Sin Hô (province de Lai Châu), à offrir aux enfants un environnement d'apprentissage respectueux de l'égalité des genres et à renforcer leurs connaissances en matière de santé et de droits reproductifs.

Cette initiative contribuera également à l’amélioration des capacités des enseignants dans 26 écoles primaires et secondaires, à la mise en œuvre de l’objectif de placer les élèves au centre de l’éducation et à la promotion d'une éducation sexuelle complète, a-t-elle ajouté.

