Le procès en appel de l’affaire de FLC s'ouvre à Hanoï

>> La police demande de poursuivre 51 personnes dans l'affaire de FLC

>> Poursuite en justice de l’ancien président du groupe FLC et de 50 autres personnes

>> Affaire survenue au groupe FLC : Trinh Van Quyêt condamné à 21 ans de prison

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

L'ancien président du groupe FLC, Trinh Van Quyêt, a demandé à être jugé en son absence ou à ce que l'audience soit reportée pour raisons de santé. Plusieurs autres accusés et avocats ont également demandé à être jugés en leur absence.

Auparavant, en décembre dernier, le Tribunal populaire supérieur de Hanoï avait dû reporter l'audience en raison de nombreuses absences, dont celle de Trinh Van Quyêt pour raisons de santé.

Lors du procès en première instance en août 2024, Trinh Van Quyêt, né en 1975, a été condamné à 21 ans de prison, dont 18 ans pour "appropriation frauduleuse de biens" et trois ans pour "manipulation boursière". Il avait fait appel pour demander une réduction de peine et de responsabilité civile.

Au stade initial, il avait remboursé plus de 254 milliards de dôngs. Par la suite, son épouse a versé 203 milliards supplémentaires, puis 150 milliards en décembre 2024, portant le total des indemnisations à plus de 600 milliards de dôngs.

Ses sœurs, Trinh Thi Minh Huê et Trinh Thi Thuy Nga, ont également indemnisé les victimes. Avant l'appel, la famille des accusées Trinh Thi Minh Huê et Trinh Thi Thuy Nga avaient versé respectivement plus de 254 milliards et 86 milliards de dôngs. Quant à Trinh Van Quyêt, il a lui-même ajouté 27 milliards.

Les avocats affirment que les indemnisations ont été complètement versées aux 133 victimes détenant des actions FLC.

Selon le verdict initial, entre mai 2017 et janvier 2022, Trinh Van Quyêt a utilisé des comptes bancaires et boursiers sous des identités fictives pour manipuler cinq actions : AMD, HAI, GAB, FLC et ART. Après avoir artificiellement augmenté leur valeur, il a vendu ses titres, réalisant un gain illégal de 723 milliards de dôngs.

En outre, entre 2014 et 2016, il a organisé une fraude via la société Faros, en falsifiant des documents de capitalisation, faisant passer son capital de 1,5 milliard à 4.300 milliards de dôngs. Il a ensuite introduit Faros en bourse et a détourné 3 621 milliards de dôngs des investisseurs.

VNA/CVN