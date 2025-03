Six nouvelles espèces végétales découvertes dans la zone frontalière entre le Vietnam et la Chine

Récemment, des botanistes vietnamiens et chinois ont coopéré et découvert six nouvelles espèces de plantes appartenant au genre Aspidistra , de la famille des Asparagacées, dans le Sud de la Chine et le Nord du Vietnam.

Photo : CCTV/CVN

Depuis 2019, des chercheurs de l'Institut de botanique du Guangxi de l'Académie chinoise des sciences, qui étudient la diversité végétale dans la province du Guangxi, collaborent avec des chercheurs de l'Institut d'écologie et des ressources biologiques de l'Académie vietnamienne des sciences et technologies, pour étudier la diversité végétale dans l'écosystème calcaire sino-vietnamien, et ont collecté plusieurs nouvelles espèces de plantes appartenant à la famille des Asparagacées.

Après plusieurs années de recherches, six nouvelles espèces ont été identifiées et les résultats ont été publiés dans Phytotaxa, une revue scientifique à comité de lecture, éditée par Magnolia Press et basée à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Ces espèces végétales nouvellement découvertes sont originaires de Jingxi, Debao et Dongxing dans la province du Guangxi ; d’Anlong dans la province du Guizhou, en Chine, et du parc national de Ba Bê dans le Nord du Vietnam.

