Hô Chi Minh-Ville forme ses fonctionnaires à l'utilisation de l'intelligence artificielle

Anticipant les tendances technologiques, la ville a lancé un programme de formation dédié aux agents publics, en particulier ceux des quartiers et communes. Ce programme, initié par le Service des sciences et des technologies en collaboration avec le Service des affaires intérieures, a été inauguré le 22 mars par une première session consacrée à l'application de l'IA dans les tâches administratives.

Une transformation stratégique de l'administration

Ce programme pilote vise à renforcer les compétences des fonctionnaires en matière d'intelligence artificielle et à optimiser l'utilisation des outils numériques dans la gestion quotidienne. L'objectif est d'améliorer l'efficacité et la productivité, notamment pour les agents des quartiers, communes et bourgs. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 57 du Politburo du Parti, qui prône le renforcement des compétences administratives et la rationalisation de l'organisation gouvernementale.

Selon Nguyên Bac Nam, vice-directeur du Service des affaires intérieures, la prochaine réforme administrative supprimera l'échelon des districts et instaurera un modèle à deux niveaux, ce qui alourdira la charge de travail des agents de proximité. Dans ce contexte, l'intégration des technologies numériques et de l'IA apparaît comme une solution indispensable pour fluidifier les processus et réduire le temps consacré aux tâches administratives.

Le directeur du Service des sciences et des technologies, Lâm Dinh Thang, a annoncé que ces sessions de formation seront organisées toutes les deux semaines, avec pour ambition de permettre à chaque employé public de maîtriser les outils d'IA. La ville veille à l'excellence de ces formations en intégrant en permanence les avancées les plus récentes en intelligence artificielle et leurs applications concrètes dans la gestion administrative.

Par ailleurs, un groupe de recherche a été mis en place afin de compiler les meilleurs outils d'IA et développer un assistant virtuel destiné aux fonctionnaires. L'objectif est de fournir un soutien efficace aux agents administratifs et de favoriser une transformation en profondeur des méthodes de travail.

Une approche pratique et innovante

Ce programme s'adresse aux fonctionnaires des districts, quartiers, communes et bourgs, ainsi qu'aux cadres des départements et organismes publics de la ville. Les sessions offriront une introduction complète aux tendances actuelles de l'intelligence artificielle et à ses applications dans l'administration : rédaction de rapports, gestion documentaire, organisation des plannings, analyse de données et automatisation des tâches courantes. Une attention particulière sera également accordée à la cybersécurité et aux bonnes pratiques d'utilisation des outils d'IA.

Lâm Dinh Thang espère que les participants sauront appliquer les connaissances acquises pour améliorer leur efficacité professionnelle et offrir un service optimisé aux citoyens et aux entreprises. Cette initiative marque ainsi une étape cruciale dans la modernisation de l'administration municipale de Hô Chi Minh-Ville, avec pour ambition d'en faire un modèle d'innovation et d'efficacité.

Texte et photos : Quang Châu/CVN