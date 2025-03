Le Vietnam cherche à développer un système d’alerte précoce complet avec l’IA

>> Concours national des sciences et techniques

>> Résolution 57 : une percée stratégique pour l’innovation et la transformation numérique

>> Le Vietnam célèbre la Journée météorologique mondiale

Photo : LD/CVN

La Journée météorologique mondiale 2025 appelle au renforcement des capacités nationales et à la promotion de la coopération à tous les niveaux afin de garantir un système d’alerte précoce efficace, à l’échelle mondiale comme locale, et de contribuer à combler les lacunes en matière de prévision et d’alerte en cas de catastrophe, a déclaré en ouverture Nguyên Thuong Hiên, directeur général du Département d’hydrométéorologie dudit ministère.

Il a souligné qu’en mettant en œuvre la Résolution n°57 sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique, le secteur hydrométéorologique a progressivement adopté l’intelligence artificielle (IA), le big data et la transformation numérique dans la surveillance et la prévision.

Le secteur a mené à bien des projets clés visant à moderniser les systèmes de surveillance, à moderniser les technologies de prévision et à renforcer les capacités du personnel, a-t-il indiqué.

Aappliquer des technologies avancées

Pointant les défis tels l’incohérence du système de surveillance, la nécessité d’améliorer les capacités de prévision et la pénurie de ressources humaines qualifiées, le responsable a exhorté le secteur à continuer d’innover, de renforcer la coopération et d’accroître les investissements afin d’améliorer les services et d’assurer la protection des personnes et des biens.

Les priorités comprennent la mise en œuvre effective de la résolution n°57, l’application de l’IA, du big data et de l’Internet des objets (IoT) aux opérations hydrométéorologiques, le développement d’un réseau de surveillance moderne, notamment dans les zones reculées, frontalières et insulaires, et le renforcement de la coopération internationale en matière de partage de données.

Par ailleurs, le secteur se concentrera sur l’amélioration des capacités de prévision des phénomènes météorologiques extrêmes, le développement d’un système d’alerte précoce multirisque pour fournir des informations précises et en temps opportun, et la formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, notamment des jeunes professionnels, pour répondre aux nouvelles exigences, a-t-il fait poursuivi.

Des efforts seront également déployés pour sensibiliser le public au rôle de l’hydrométéorologie dans la prévention des catastrophes, renforcer la coopération internationale et développer des technologies modernes de prévision et d’alerte, y compris des modèles numériques haute résolution pour la prévision des typhons, des précipitations et des inondations, ainsi que l’alerte précoce aux crues soudaines et aux glissements de terrain.

Le Département d’hydrométéorologie poursuivra sa collaboration avec les autorités locales et les unités du ministère afin d’accélérer la mise en œuvre du projet d’alerte précoce aux glissements de terrain, aux coulées de boue et aux crues soudaines dans les zones moyennes et montagneuses du Vietnam, ainsi que du programme de mise à jour du zonage des risques de catastrophe et de la cartographie des aléas climatiques. L’objectif est d’étendre le réseau national de surveillance afin qu’à l’horizon 2030, sa densité atteigne le niveau des pays asiatiques développés, avec un taux d’automatisation supérieur à 95%.

Selon Mai Van Khiêm, directeur du Centre national de prévision hydrométéorologique, le Vietnam a connu des progrès remarquables dans la création d’un système d’alerte précoce efficace, y compris le réseau national de surveillance hydrométéorologique avec plus de 217 stations météorologiques de surface, près de 2.000 stations pluviométriques automatiques, 426 stations hydrologiques, 27 stations météorologiques océanographiques et 10 stations radar météorologiques modernes.

En outre, le Vietnam a appliqué des technologies avancées dans ce domaine, telles que des systèmes de superordinateurs pour améliorer la capacité de prévision. Le pays a également déployé une technologie d’assimilation de données provenant de satellites, de radars et d’observations de surface, contribuant à améliorer la précision des prévisions de fortes pluies, de crues soudaines et de glissements de terrain.

VNA/CVN