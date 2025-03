Forum "Femmes et égalité des genres dans la nouvelle ère" à Hanoï

L’événement a été organisé par le Comité central de l'Union des femmes vietnamiennes et l'Entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes) au Vietnam.

Il visait à reconnaître les contributions des femmes vietnamiennes au développement socio-économique. En outre, il a mis en avant les réalisations en matière de promotion de l'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes au cours des 30 années de mise en œuvre par le Vietnam de la Déclaration et du Programme d'action de Péking.

Le forum a également permis de recommander des solutions pour renforcer le rôle des femmes et de la jeune génération en faveur des avancées en matière d'égalité des sexes dans la nouvelle ère du pays.

Photo : Phuc Hang/CVN

Le forum comprenait deux sessions de discussion : l’une portait sur le rôle des femmes dans la promotion de l’égalité des sexes à travers les âges, et l’autre sur l’égalité des sexes dans la nouvelle ère du pays.

Environ 200 délégués y ont participé, représentant les dirigeants des associations de femmes, de nombreux ministères, secteurs et entreprises. Le forum a également accueilli de jeunes femmes leaders qui bénéficient des acquis obtenus et perpétuent les traditions.

Dans son discours d'ouverture, Nguyên Thi Tuyên, présidente de l'Union des femmes vietnamiennes, a affirmé que, depuis trente ans, le Vietnam est déterminé à atteindre les objectifs du Programme d'action de Pékin. Les douze domaines critiques de ce programme ont été mis en œuvre avec sérieux, aboutissant à des résultats positifs, notamment dans les domaines suivants : "La persistance de la pauvreté, qui pèse de plus en plus sur les Femmes", "Les femmes et la santé", "Les femmes et l’économie", "Les femmes et l’environnement" et "La petite fille".

L'Union des femmes vietnamiennes joue un rôle pionnier dans la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en mettant en place de nombreux programmes et activités à tous les niveaux. Elle a collaboré avec ONU Femmes au Vietnam pour développer et exécuter divers programmes qui ont significativement contribué aux avancées dans ces domaines, a précisé Nguyên Thi Tuyên.

La Déclaration et le Programme d’action de Pékin constituent le plan le plus complet et le plus visionnaire jamais créé pour parvenir à l’égalité des droits pour toutes les femmes et les filles. Approuvé par 189 gouvernements en 1995, lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, le Programme s’articule autour de 12 domaines d’intervention, appelés "sujets de préoccupation essentiels". Ces domaines portent sur l’emploi et l’économie, la participation politique, la paix, l’environnement, l'élimination des violences faites aux femmes et bien d’autres questions.

Photo : PNVN/CVN

L’année 2025 marque le trentième anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Pékin. C'est une année charnière pour le féminisme, le temps est venu de lutter pour les droits des femmes et des filles, d'exiger l'égalité des sexes et de promouvoir l'équilibre des structures de pouvoir afin de garantir l’égalité des chances dans le monde.

Caroline Nyamayemombe, directrice d'ONU Femmes Vietnam, a déclaré que ce forum inspirerait des actions concrètes en faveur de l'égalité des sexes dans lanouvelle ère.

De son côté, Pauline Tamesis, coordonnatrice résidente des Nations unies au Vietnam, a souligné que le leadership des femmes est essentiel pour la paix et le développement durable. Elle a rappelé que le Vietnam figure parmi les pays d'Asie-Pacifique ayant une grande proportion de femmes au Parlement (30,26%). Toutefois, la représentation des femmes n’a pas encore atteint l’objectif de 35% et demeure faible au sein de la direction du Parti et de l’administration publique.

Elle a insisté sur l'importance d’un investissement accru dans l'éducation numérique des femmes et des filles pour combler l'écart de compétences dans ce domaine. La transformation numérique, identifiée comme un nouveau moteur de croissance dans la Résolution n°57-NQ/TW, requiert un renforcement des compétences digitales des femmes et des filles, en particulier dans les zones rurales, a-t-elle conclu.

VNA/CVN