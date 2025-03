Le Vietnam célèbre la Journée météorologique mondiale

Selon Nguyên Thuong Hiên, directeur de l'Administration météorologique et hydrologique du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, cette journée a pour objectif de renforcer les capacités nationales et de promouvoir la coopération à tous les niveaux, afin de garantir des systèmes d'alerte précoce efficaces, à la fois à l'échelle mondiale et locale. Cela permettra de réduire les écarts dans la prévision et l'alerte des catastrophes naturelles.

Il a également souligné le rôle clé du secteur météorologique et hydrologique dans la fourniture d'informations essentielles pour le développement socio-économique, la prévention des catastrophes naturelles et la réponse au changement climatique, ainsi que pour garantir la sécurité sociale, la défense et la sécurité nationales.

Le secteur a progressivement intégré des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (IA), les mégadonnées (Big Data) et la transformation numérique pour améliorer les systèmes d'observation et de prévision.

Cependant, des défis demeurent, notamment un réseau d'observation encore limité et un manque de ressources humaines hautement qualifiées. Il est donc crucial de poursuivre les investissements, de renforcer la coopération internationale et de moderniser les infrastructures, en particulier dans les zones reculées et côtières.

Celeste Saulo, secrétaire générale de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), a souligné que les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et violents, causant des pertes économiques de plus de 4.300 milliards de dollars entre 1970 et 2021. Malgré ces pertes croissantes, le nombre de victimes humaines a diminué, ce qui témoigne de l'efficacité des systèmes d'alerte précoce. Elle a conclu : "Les experts météorologiques sont comme des médecins, veillant 24 heures sur 24 à la sécurité et au bien-être de nos sociétés".

VNA/CVN