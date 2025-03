Hanoï

Inauguration d'un champ d'entraînement pour renforcer les capacités de déminage

Le projet "Construction d'un champ d'entraînement pour la gestion des matériaux explosifs" a débuté en juillet 2024, avec un financement américain sous forme d'une aide non remboursable, pour un montant total de plus de 700.000 dollars (soit environ 17 milliards de dôngs). Cet ouvrage s'étend sur une superficie de deux hectares, située dans le district de Ba Vi, à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Conforme aux normes internationales de l'action contre les mines (NILAM), ce champ d'entraînement vise à renforcer les capacités de formation et à améliorer l'efficacité des opérations de déminage au Vietnam. Il contribuera ainsi à la mise en œuvre du Programme d'action national pour la période 2010-2025 dans le but de surmonter les conséquences des bombes et des mines laissées par la guerre, garantissant la sécurité des interventions et la protection de la population contre les risques liés aux restes explosifs de guerre.

Ce projet marque aussi une étape importante dans le développement du VNMAC en tant que centre national de formation en action contre les mines.

Le général Phung Si Tân a salué l'appui constant des États-Unis dans l'atténuation des conséquences de la guerre, notamment en matière de déminage. Il a exprimé sa conviction que cette coopération renforcerait les efforts pour la paix, la stabilité et le développement durable dans la région et dans le monde.

L'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, a souligné que cette installation illustre non seulement les efforts conjoints des deux pays, mais représente également un engagement commun en faveur de la paix et de la sécurité.

Le projet s'inscrit dans le cadre du plan de coopération bilatérale 2023-2028 entre les deux ministères de la Défense, axé sur le traitement des conséquences des matériaux explosifs restants de la guerre.

Photo: VNA/CVN

Le général de division Lance Okamura, commandant adjoint de l'Armée américaine du Pacifique, a indiqué que ce champ d'entraînement fournirait au VNMAC une infrastructure moderne pour la formation au déminage, le renforcement des compétences des formateurs et l'amélioration de la gestion des activités de déminage.

Cette inauguration revêt une signification particulière en 2025, année marquant le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis (1995-2025). Ce jalon historique, intervenant après l'élévation des relations bilatérales au niveau d'un Partenariat stratégique global, ouvre une nouvelle ère de coopération approfondie et efficace.

Il s'agit également d'un levier permettant aux deux parties de promouvoir la coopération dans le domaine de l'action humanitaire contre les mines, créant ainsi une base solide pour que le VNMAC continue de se développer de manière durable conformément à l'orientation du gouvernement.

VNA/CVN