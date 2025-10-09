Vers une éducation axée sur le développement des compétences des apprenants

Le 9 octobre à Hanoï, lors d’une conférence de presse consacrée aux préparatifs du 1 er Congrès du Comité du Parti du gouvernement (mandat 2025-2030), le ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Kim Son, a présenté les principaux acquis du secteur, conformément aux orientations du XIII e Congrès national du Parti sur la poursuite de la réforme fondamentale et intégrale de l’éducation et de la formation.

Le ministre a rappelé que l’éducation et la formation sont considérées comme une percée stratégique et une priorité nationale de premier plan, jouant un rôle essentiel dans le développement humain, la formation des ressources humaines qualifiées et la promotion des talents au service de l’industrialisation et de la modernisation du pays.

Selon le ministre Nguyên Kim Son, le système éducatif vietnamien a connu une croissance rapide sur tous les plans : nombre d’apprenants, enseignants, établissements scolaires et infrastructures. Cette progression s’explique par la croissance démographique naturelle, la demande accrue d’éducation et les politiques efficaces de scolarisation universelle à tous les niveaux.

Le Vietnam a désormais atteint les objectifs de scolarisation universelle pour les enfants de cinq ans et le niveau secondaire de base. Le pays compte actuellement environ 1,6 million d’enseignants, dont la qualité professionnelle ne cesse de s’améliorer. Les politiques de soutien renforcées ont permis de consolider leur engagement envers la profession. Fait encourageant, les écoles normales figurent aujourd’hui parmi les filières ayant les seuils d’admission les plus élevés, traduisant le regain d’intérêt pour le métier d’enseignant.

L’un des jalons majeurs de ces cinq dernières années est la mise en œuvre du nouveau programme d’éducation générale du primaire au secondaire, marquant un tournant décisif vers un enseignement axé sur le développement des compétences et des qualités des élèves. Les premières évaluations montrent que de nombreux objectifs clés ont été atteints, jetant les bases des ajustements nécessaires pour les prochaines étapes.

Le Vietnam maintient sa position parmi les dix premiers pays au monde pour les performances de ses élèves aux olympiades internationales, certains concours plaçant même ses équipes dans le Top 3 à 5 mondial - un témoignage éloquent du talent, de la rigueur et de la créativité des élèves vietnamiens.

Le ministre a également souligné les progrès notables de l’enseignement supérieur. De nombreuses universités vietnamiennes figurent désormais dans les classements régionaux et mondiaux les plus prestigieux. Le taux d’étudiants inscrits dans les filières technologiques, techniques et émergentes dépasse 30%. La qualité de la formation des enseignants, les infrastructures et la gouvernance universitaire ont connu une nette amélioration.

Les universités non publiques se sont progressivement affirmées, contribuant de manière croissante à la formation des ressources humaines et à la diversification du paysage éducatif. Certaines d’entre elles ont même accédé aux classements internationaux, constituant des exemples encourageants pour l’ensemble du secteur.

Sur le plan institutionnel, plusieurs réformes importantes ont été adoptées, notamment la Loi sur les enseignants, approuvée récemment par l’Assemblée nationale et dont l’entrée en vigueur est prévue pour début 2026. Parallèlement, la Loi sur l’éducation supérieure, la Loi sur la formation professionnelle et la Loi sur l’éducation sont en cours de révision et devraient être soumises à l’Assemblée nationale lors de la session d’octobre.

Le secteur de l’éducation a par ailleurs intensifié la transformation numérique, avec l’application de l’intelligence artificielle (IA), la construction de bases de données intégrées et la création de dossiers d’apprentissage à vie reliés au système d’identification électronique VNeID, contribuant à bâtir un écosystème éducatif moderne et transparent.

Selon le ministre Nguyên Kim Son, la période écoulée représente une phase de réformes fondamentales et globales, conformément à la Résolution 29-NQ/TW. Aujourd’hui, avec la mise en œuvre de la Résolution 71-NQ/TW du Bureau politique, le secteur éducatif s’engage dans une nouvelle étape de transformation plus profonde et plus complète, répondant aux exigences du développement rapide et durable du pays dans le nouveau contexte.

