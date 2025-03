L’anglais, langue seconde dans les écoles vietnamiennes : une ambition pour 2045

Le ministère de l’Éducation et de la Formation a fixé l’objectif, d’ici 2045, de faire de l’anglais la deuxième langue dans toutes les écoles, universités et établissements de formation professionnelle.

Lors d'un séminaire du 5 mars sur le projet "Faire progressivement de l'anglais la deuxième langue à l'école", le vice-ministre de l'Éducation et de la Formation, Pham Ngoc Thuong, a évoqué plusieurs facteurs favorables : nombre élevé d'apprenants, programmes internationaux dans les lycées, développement des écoles internationales et des centres de formation en informatique et langues étrangères.

Il a souligné l'importance d'étudier les expériences internationales pour adapter les mesures au système éducatif vietnamien et d'optimiser les ressources humaines et matérielles, tout en attirant les financements privés, afin d'assurer la qualité et l'efficacité du projet.

Il a également suggéré d'accélérer la transformation numérique et l'utilisation des technologies de l'information dans l'éducation pour réduire les inégalités entre les zones urbaines et rurales, en particulier dans les régions montagneuses.

Le professeur Nguyên Van Trao, vice-président de l'Université nationale de pédagogie de Hanoï, a insisté sur la nécessité de préciser le rôle et la planification du système universitaire, notamment des universités de pédagogie, en proposant des programmes et des documents spécifiques pour leurs enseignants et étudiants.

De son côté, le président du Conseil d’administration de l’Université des langues étrangères de l’Université nationale de Hanoï, Dô Tuân Minh, a estimé que le projet doit être mis en œuvre en fonction des conditions spécifiques de chaque localité ou établissement éducatif.

Le Docteur Nguyên Thanh Binh de l’Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville a également proposé de tenir compte des capacités des élèves et des enseignants dans les zones reculées.

