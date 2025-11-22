Lâm Dông intensifie ses efforts pour faire lever le “carton jaune” INN

La province de Lâm Dông (Centre) dispose aujourd’hui de plus de 8.400 navires de pêche d’au moins 6 m, tous enregistrés dans la base nationale VNFishbase. Parmi eux, 2.710 navires dits “3 sans” (sans immatriculation, sans licence, sans contrôle) ont désormais été intégrés au système de gestion conformément à la circulaire N°06/2024/TT-BNNPTNT.

>> La lutte contre la pêche INN s’intensifie sur les pêcheries dans le Centre

>> Dà Nang renforce la lutte contre la pêche INN

>> Dông Thap intensifie ses efforts pour lutter contre la pêche INN

Photo : VNA/CVN

Selon le Comité provincial de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), Lâm Dông fait partie des grandes provinces côtières du Vietnam, possédant l’une des flottes les plus importantes du pays. La province concentre actuellement ses efforts pour contribuer à la levée du “carton jaune” imposée par la Commission européenne (CE) depuis 2017.

La cinquième mission d’inspection de la CE, prévue en 2025, est considérée comme une étape décisive, voire "la dernière chance", pour que le Vietnam démontre l’efficacité de ses engagements. Dans cette perspective, le pays - et Lâm Dông en particulier - accélère la mise en œuvre des recommandations européennes, avec pour ligne directrice : “agir avec transparence, sans contournement des règles”.

Depuis près de huit ans, le “carton jaune” a lourdement pesé sur les exportations halieutiques vietnamiennes. Pour y remédier, le secteur agricole a adopté un ensemble de mesures rigoureuses : renforcement du cadre juridique, meilleure gestion de la flotte, contrôle strict de la traçabilité des produits de la mer, et sanctions renforcées contre les navires opérant illégalement dans les eaux étrangères.

Après quatre inspections, la CE reconnaît que le Vietnam a réalisé des progrès significatifs, mais que les conditions ne sont pas encore réunies pour un passage à le “carton vert”.

À l’approche de la nouvelle mission d’évaluation, pêcheurs, entreprises et autorités locales redoublent d’efforts, espérant ouvrir une nouvelle phase favorable pour l’industrie de la pêche vietnamienne.

Renforcer la prévention et la surveillance en mer

Photo : VNA/CVN

Le Comité provincial de lutte contre la pêche INN a également demandé aux forces compétentes de mener des campagnes de sensibilisation "de porte en porte" auprès des navires considérés comme à haut risque, afin d’éviter toute incursion illégale dans les eaux étrangères.

Le lieutenant-colonel Hô Anh Tuân, chef du poste de garde-frontière de Phuoc Lôc, souligne qu’une surveillance étroite du terrain et un système d’alerte rapide ont permis de détecter à temps plusieurs situations suspectes.

Grâce au système de suivi de navigation, chaque officier peut coopérer instantanément avec les autorités locales dès qu’un navire perd sa connexion pendant plus de six heures ou franchit une frontière maritime. Les familles sont contactées immédiatement afin de prévenir tout comportement à risque.

En cas de violation avérée, les autorités engagent des poursuites conformément à la Résolution N°04/2024/NQ-HĐTP du Conseil des juges de la Cour populaire suprême.

Les 18 et 19 novembre, le Tribunal populaire de Lâm Dông, en coordination avec le Commandement provincial de la garde-frontière, a organisé plusieurs procès simulés à la commune de Phan Ri Cua et au quartier de Mui Né. L’objectif est de vulgariser la législation, de modifier les comportements des pêcheurs et de promouvoir une pêche responsable au service d’une économie maritime durable.

Ngoc Hoa/ CVN