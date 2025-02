Yamato Holdings appelé à développer des centres logistiques au Vietnam

Saluant les projets en cours de l'entreprise en collaboration avec la société vietnamienne FPT Corporation, le Premier ministre s'est dit confiant qu'ils contribueront de manière significative au secteur logistique vietnamien et renforceront la coopération économique entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Il a exhorté Yamato Holdings à soutenir l'attraction des investissements dans le secteur logistique vietnamien, à promouvoir le financement financier et le développement vert du Japon et à collaborer avec les institutions vietnamiennes pour former des ressources humaines de haute qualité, en particulier pour le secteur logistique. Le Premier ministre a également suggéré d'établir des centres logistiques dans les provinces du Nord telles que Bac Ninh ou Bac Giang.

En outre, il a appelé à une coopération plus étroite entre Yamato Holdings et les entreprises vietnamiennes, en particulier FPT, pour appliquer une technologie de pointe, améliorer la compétitivité et promouvoir une croissance durable dans le secteur des transports au Vietnam. Il a encouragé l'entreprise japonaise à accroître ses investissements dans des domaines où elle possède une expertise, tels que la finance, l'assurance et les technologies de l'information.

Le chef du gouvernement a également espéré que Yamato Holdings faciliterait le transfert de technologie aux partenaires vietnamiens, permettant ainsi une participation plus poussée du pays aux chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales.

Photo : VNA/CVN

En réponse, Nagao Yutaka a souligné la pénurie de main-d'œuvre au Japon dans le secteur des transports en raison du vieillissement de la population, en particulier dans le transport routier. Il a exprimé l'intérêt de l'entreprise pour la création d'un centre de formation de conducteurs professionnels au Vietnam et le lancement d'un laboratoire de recherche en IA pour développer des applications technologiques pour l'industrie des transports. Ces initiatives visent à fournir une main-d'œuvre qualifiée et une technologie de pointe aux secteurs de la logistique du Vietnam et du Japon.

Reconnaissant le potentiel de croissance du Vietnam, le chef d'entreprise a affirmé l'engagement de l'entreprise en faveur de la formation de la main-d'œuvre, de la transformation numérique et de l'application de l'IA et de la science des données aux industries de la logistique et des transports du Vietnam. Il a également révélé des plans de collaboration avec des partenaires vietnamiens pour accroître les investissements dans le développement de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs et d'autres industries clés recommandées par le Premier ministre.

VNA/CVN