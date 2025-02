La région Sud-Est connaît un fort afflux d'IDE au début de 2025

Les localités régionales déploient de nouvelles stratégies d'investissement axées sur la durabilité, les projets de haute qualité, la transformation numérique, les économies vertes et circulaires.

Photo : VNA/CVN

Malgré les incertitudes économiques mondiales, la province de Binh Duong a dépassé son objectif d'IDE pour 2024 et reste le deuxième plus grand bénéficiaire d'investissements étrangers, après Hô Chi Minh-Ville.

Depuis le début de l’année, la province a approuvé sept projets d'IDE d'une valeur de près d'un milliard de dollars, couvrant les industries de haute technologie, la fabrication électronique, la logistique et l'immobilier industriel.

Binh Duong travaille également avec la Banque mondiale pour développer des zones éco-industrielles intégrant l’énergie verte, l’énergie solaire et la gestion intelligente de l’eau. Cela s’aligne sur le plan directeur 2021-2030 de la province, qui envisage les zones industrielles de nouvelle génération comme des moteurs clés des investissements de haute technologie.

Par ailleurs, la province de Dông Nai a récemment accordé des certificats d’investissement pour 14 projets dans ses zones industrielles, pour un total de 738 millions d'USD. Sur ce total, 243 millions d'USD proviennent de sept nouveaux projets d’IDE.

La province s’est fixé un objectif d’IDE de 1,1 milliard d'USD pour 2025, soit l’équivalent de son objectif pour 2024. Cependant, en un peu plus d’un mois, Dông Nai a déjà attiré près de 690 millions d'USD, atteignant 63% de son objectif annuel. Les investissements sont répartis sur dix nouveaux projets d’IDE et 16 initiatives d’expansion de capital, principalement dans des industries de haute technologie et respectueuses de l’environnement qui nécessitent moins de main-d’œuvre et répondent aux normes environnementales.

Avantages concurrentiels pour attirer les IDE

Photo : VNA/CVN

La province de Binh Duong s’est imposée comme une destination de choix pour les IDE, grâce à ses infrastructures bien développées, à ses politiques d’investissement attrayantes et à son environnement favorable aux entreprises. La province simplifie également les procédures administratives pour aider les entreprises à surmonter les défis. Selon Mai Hùng Dung, vice-président permanent du Comité populaire de Binh Duong, la province intensifie ses efforts pour améliorer les infrastructures, renforcer les conditions d’investissement et développer une main-d’œuvre de haute qualité.

Pour attirer davantage d’IDE, Binh Duong a désigné près de 20 000 hectares de zones industrielles de nouvelle génération le long de ses principaux axes de transport que sont les rocades n°3 et 4, les autoroutes Hô Chi Minh-Ville - Thu Dâu Môt - Chon Thành et Hô Chi Minh.

De même, Dông Nai accélère le développement de quatre nouvelles zones industrielles approuvées en 2024, ajoutant plus de 2 500 hectares de terrains industriels pour les investisseurs. Il s’agit des zones industrielles Bâu Can - Tân Hiêp, Phuoc Binh 2, Long Duc 3 et Xuân Quê - Sông Nhan, qui devraient offrir des emplacements de choix aux entreprises étrangères.

Le président du Comité populaire de Dông Nai, Vo Tân Duc, a réaffirmé l’engagement de la province à améliorer son climat d’investissement et à soutenir les entreprises dans ses secteurs clés, notamment l’industrie, le tourisme, l’agriculture, les infrastructures et l’immobilier. L’administration locale s’engage également activement auprès des entreprises d’IDE pour répondre à leurs préoccupations et faciliter les opportunités d’investissement par le biais d’événements de promotion nationaux et internationaux.

Avec un bon départ et une multitude d’avantages concurrentiels, les flux d’IDE de Dông Nai devraient dépasser les plans fixés pour 2025, renforçant encore la position de la localité en tant que pôle d’investissement de premier plan au Vietnam.

VNA/CVN