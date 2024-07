Un projet américain pour panser les plaies de la guerre et à promouvoir la réconciliation

L’association "Cœur des soldats vietnamiens", en partenariat avec le centre Vietnam et Archives (VNCA) de l’université américaine Texas Tech, a lancé un projet à but non lucratif intitulé "Documents de preuve de la guerre au Vietnam".

>> Poursuite des efforts de traitement des conséquences de la guerre

>> Le règlement des conséquences des bombes et des mines d’après-guerre se poursuit

>> Justice pour les victimes vietnamiennes de l’agent orange

>> Le Vietnam s’engage à soutenir les efforts de déminage humanitaire

Photo : VOV/CVN

Ce projet vise à rendre à leurs familles des documents appartenant à des soldats et des vétérans, tout en cherchant les restes des soldats encore portés disparus depuis la guerre. Les éléments récupérés comprennent des journaux intimes, des lettres personnelles, des artefacts et des effets personnels appartenant à ceux qui ont sacrifié leur vie sur le champ de bataille ainsi qu’à d’anciens combattants.

Le centre Vietnam et Archives a été établi en 1989, il y a 35 ans, dans le but de rassembler et de préserver des documents et des informations relatifs à la guerre américaine au Vietnam. Les professeurs de l’université Texas Tech ont géolocalisé les souvenirs de guerre, facilitant ainsi le travail de l’association "Cœur des soldats vietnamiens" pour identifier plus efficacement les soldats tombés au champ d’honneur ainsi que leurs proches, comme l’a expliqué Tosha Dupras, directrice de la Faculté des arts et des sciences.

"Pendant les 35 dernières années, le centre Vietnam et Archives ainsi que l’Institut d’études sur la paix et les conflits de l’université Texas Tech ont recueilli des documents et des artefacts de la guerre au Vietnam afin de préserver l’histoire et rendre hommage à ceux qui ont servi et se sont sacrifiés pour leur pays. Cette initiative vise également à guérir les cicatrices de la guerre et à promouvoir la réconciliation et le renforcement des liens entre les peuples américain et vietnamien. Ensemble, nous avons travaillé pour identifier les journaux personnels, les carnets de notes, les lettres et autres documents qui ont été conservés depuis les champs de bataille acharnés il y a plus de 50 ans, et nous avons cherché à retrouver leurs propriétaires ou leurs familles pour les leur restituer",a-t-elle indiqué.

L’association "Cœur des soldats vietnamiens" a diffusé les documents de la guerre au Vietnam fournis par le centre Vietnam et Archives, sur les réseaux sociaux comme Facebook et dans le magazine électronique Culture et Développement, facilitant ainsi la communication avec les familles des soldats. En juin 2023, le centre Vietnam et Archives, en collaboration avec l’Institut d’études sur la paix et les conflits, a remis à l’association la première partie des "Documents de la guerre au Vietnam", comprenant 5 journaux intimes et 30 lettres écrites pendant la guerre. Un an plus tard, en juin 2024, à Hanoï, s’est tenue la cérémonie de remise de la deuxième partie, qui incluait de nombreux souvenirs et reliques de soldats vietnamiens.

Le colonel Dang Vuong Hung, fondateur et président de l’association, a exprimé sa reconnaissance à cette occasion. "Pour constituer un ensemble complet d’archives sur la guerre du Vietnam, les organisations américaines, a travaillé intensément pendant des années pour recueillir plus de 30 documents d’archives. Nous avons été profondément surpris et émus de retrouver plus de 10 propriétaires de ces fichiers, parmi lesquels 3 vétérans encore en vie. Il reste encore plusieurs documents à vérifier", a-t-il dit.

Ce projet revêt une signification importante, a constaté Dr Steve Maxner, directeur du centre et Archives du Vietnam. "La première étape de notre mission est de rechercher et de restituer des documents de guerre, suivie de l’objectif de localiser les dépouilles des soldats et de les rapatrier dans leur pays d’origine pour les remettre à leurs familles. Dans certains cas, nos rapports contiennent des informations précieuses qui peuvent être très proches de l’endroit où le soldat a été enterré pendant la guerre. Les proches des soldats sont encouragés à nous contacter pour accéder à ces informations, qui peuvent les aider à localiser les restes de leurs proches", a-t-il révélé.

Photo : VOV/CVN

Les souvenirs documentés dans le projet "Documents de preuve de la guerre au Vietnam" ne peuvent effacer la douleur des familles des soldats, mais ils ont apporté un certain encouragement et réconfort, contribuant ainsi à la réconciliation entre les deux peuples. C’est ce que nous avons appris à travers les paroles du vétéran américain Ron Milam, directeur de l’Institut pour la paix et les conflits.

"Dans le passé, nous nous trouvions de chaque côté de la ligne de front, mais aujourd’hui, nous avons la possibilité de nous réunir pour nous rendre hommage, évoquer les moments vécus, nous saluer chaleureusement, sourire et partager ensemble nos souvenirs de guerre", a-t-il souligné.

Dans le cadre de ce projet significatif, l’organisation "Cœur des soldats vietnamiens" et le club "Pour toujours 20 ans" ont également restauré des portraits de soldats pour les offrir à leurs familles.

Le vétéran Phan Trong Son, frère cadet du soldat Phan Trong Vân, est tout ému de recevoir un portrait restauré de son frère. "J’ai été très touché de recevoir le portrait restauré de mon frère décédé il y a plus de 50 ans. C’est un travail très significatif", a-t-il estimé.

Les archives de la guerre au Vietnam offrent une source précieuse, vivante et authentique sur la résistance de notre pays et met en lumière les contributions des héros qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté. Elles permettent de rendre hommage à leurs sacrifices, de guérir les blessures du passé et de tourner ensemble vers l’avenir.

VOV/VNA/CVN