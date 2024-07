Glissement de terrain meurtrier à Hà Giang

Le Premier ministre appelle à des actions rapides pour remédier aux conséquences

Photo : VNA/CVN

Dans une dépêche officielle envoyée aux ministères concernés et à plusieurs localités montagneuses du Nord, le chef du gouvernement a présenté ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et a demandé de se préparer aux pluies, inondations et glissements de terrain dans les temps à venir.

Il a demandé au Comité populaire de Hà Giang de se coordonner avec ses homologues des provinces de Cao Bang et Lai Châu, ainsi que d'autres localités et agences, pour continuer à gérer les conséquences du glissement de terrain et à rechercher les disparus (le cas échéant), tout en soutenant les familles des défunts.

Le Comité doit charger les agences compétentes de la province de déterminer les causes du glissement de terrain et d'assurer la sécurité routière, a déclaré le Premier ministre.

Il a demandé aux provinces de Hà Giang, Cao Bang, Bac Kan, Lào Cai, Yên Bai, Tuyên Quang, Son La, Diên Biên, Lai Châu, Hoa Binh, Phu Tho, Thai Nguyên et Lang Son au Nord d'identifier rapidement les zones sujettes aux glissements de terrain où travailler des plans d’évacuation et d’intervention.

Photo : VNA/CVN

Dans cette dépêche, le dirigeant a assigné des tâches spécifiques aux ministères de la Police, de l'Agriculture et du Développement rural, des Ressources naturelles et de l'Environnement, des Transports, de la Construction, de l'Industrie et du Commerce et de la Défense.

Notamment, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a été invité à mettre en place des groupes de travail qui assureront la coordination avec les localités à cet égard.

Les autorités de Hà Giang ont rapporté que le 13 juillet vers 04h00 du matin, le minibus de 15 places transportant 16 personnes traversait la route nationale n°34 (km 10+900 dans la commune de Yên Dinh, district de Bac Me) lorsqu'il a rencontré un glissement de terrain.

Lorsque les passagers sont descendus du véhicule pour l'aider à traverser le glissement de terrain, des milliers de mètres cubes de terre se sont précipités sur la route, ensevelissant le véhicule et ses passagers.

La police et l’armée de la province ont rapidement déployé des centaines de personnes sur les lieux pour secourir les victimes.

Le Département local de la santé a également déployé des stations médicales mobiles sur place pour soigner les victimes enterrées et les ramener à l'hôpital général provincial.

Vers 15h00, les équipes de secours avaient sorti 15 personnes de la boue, dont 11 morts et quatre autres grièvement blessés. Parmi les morts se trouvait un garçon, ont rapporté les médias locaux.

Des excavatrices sont déployées pour dégager les lieux alors que les autorités travaillent toujours pour secourir les victimes.

VNA/CVN