Le PM Pham Minh Chinh inspecte l'avancement de l'autoroute Châu Dôc - Cân Tho - Soc Trang

Photo : VNA/CVN

Le projet, approuvé par l'Assemblée nationale en juin 2022, s'étend sur 188,2 km. Son achèvement est prévu pour 2026, avec une mise en exploitation en 2027.

Le chef du gouvernement a examiné la progression des travaux dans les districts de Vinh Thanh, à Cân Tho, et de Phung Hiêp dans la province de Hâu Giang. Il a encouragé les ouvriers en leur offrant des cadeaux. Pham Minh Chinh a également exhorté les autorités locales à se mobiliser pleinement pour faire accélérer des travaux sur le terrain.

À cette occasion, Pham Minh Chinh a eu une réunion avec des représentants des ministères, des agences et des entrepreneurs, au cours de laquelle il a appelé à une plus grande détermination, à des efforts plus importants et à des actions plus drastiques pour atteindre l'objectif de 1.200 km d'autoroutes, créant ainsi une dynamique pour le développement régional.

Il a suggéré aux principaux entrepreneurs de s'associer à leurs pairs locaux pour mobiliser le personnel, les équipements, les matériaux et la logistique sur place, et a souligné la nécessité de prévenir la corruption et d'autres phénomènes négatifs pendant la construction.

Plus tôt dans la journée, en l’honneur de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la patrie, le 27 juillet, le Premier ministre était allé rendre hommage aux héros tombés au champs d’honneur au cimetière de la ville de Cân Tho.

VNA/CVN