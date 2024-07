Presse : VNA et AKP intensifient leur coopération

Vietnam - Cambodge

La signature a eu lieu à la suite de l'entretien à Phnom Penh entre la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, et la directrice générale de l'AKP, Sokmom Nimul.

Vu Viêt Trang a affirmé que cette visite démontre la volonté de rendre la coopération en matière d'information et de communication entre les deux agences plus substantielle et plus efficace, en répondant aux exigences de la presse à l'ère de la technologie numérique, en s'adaptant à la coopération dynamique entre les deux pays à tous les niveaux et en contribuant au renforcement des relations Vietnam - Cambodge.

Elle a souligné que même si les réunions en personne n'ont pas eu lieu ces derniers temps en raison des impacts du COVID-19, les deux parties ont néanmoins mené efficacement des activités de coopération.

Elle a profité de l'occasion pour remercier l'agence cambodgienne pour son soutien aux correspondants de VNA dans le pays hôte.

Informant le leader de l'AKP du fonctionnement de la VNA, Vu Viêt Trang a déclaré que l'agence avait optimisé les nouvelles technologies médiatiques à différentes étapes et s'était efforcée d'augmenter les capacités de son personnel à l'ère de la technologie numérique.

Dans le contexte d'une forte transformation numérique, la VNA a mis en place diverses solutions pour diversifier ses produits et a utilisé de riches sources de données, a-t-elle déclaré, ajoutant que ses productions d'information voient la combinaison de texte, d'image, d'audio, d'infographie et de clip vidéo et le public peut y accéder via différentes plateformes.

La VNA dispose d'un réseau de bureaux de représentation dans les 63 villes et provinces du pays et dans 30 villes dans 28 pays à travers le monde, selon la directrice générale. En outre, elle s'approvisionne en produits auprès d'une quarantaine d'agences de presse et de fournisseurs de services médiatiques dans le monde entier, dont l'AKP.

Nimul, pour sa part, a hautement apprécié la coopération efficace entre les deux agences, soulignant que l'ANV est un ami et un partenaire fiable de l'AKP. Elle a également souligné le soutien de la VNA au développement de l’agence cambodgienne.

Les relations entre les agences de presse ainsi qu'entre les deux pays sont basées sur leur amitié, leur proximité et leur soutien mutuel, a-t-elle poursuivi.

Sokmom Nimul a exprimé sa conviction que les entretiens et la signature contribueraient à resserrer les relations entre la VNA et l'AKP, à promouvoir leur rôle important en tant qu'agences de presse nationales et à consolider et à renforcer les relations Vietnam - Cambodge.

Informant Vu Viêt Trang des réformes en cours de l'AKP, qui se concentrent sur la technologie et le personnel, Sokmom Nimul a appelé à un soutien supplémentaire de la VNA dans ces domaines, en particulier la radiodiffusion télévisuelle.

Les deux parties ont convenu de proposer que les agences compétentes des deux pays étudient la possibilité pour la VNA et l'AKP de coordonner dans les temps à venir la mise en œuvre d'un projet visant à améliorer la capacité de coopération bilatérale dans le cadre de la coopération intergouvernementale Vietnam -Cambodge.

Ils ont souligné la nécessité de coopérer plus étroitement et plus régulièrement pour vérifier les informations et fournir des informations précises et opportunes au public national et étranger afin d'éviter que de fausses nouvelles n'affectent les relations Vietnam - Cambodge.

L'accord pour la nouvelle période entre les agences de presse couvre les échanges d'informations et de délégations, le soutien technique, l'assistance aux correspondants, la formation des journalistes et la coordination des forums de presse.

À cette occasion, la VNA a présenté du matériel de télévision à son homologue cambodgienne.

Lors de leur séjour au Cambodge les 12 et 13 juillet, la délégation de la VNA a également visité l'ambassade du Vietnam et a eu un déjeuner de travail avec le ministre cambodgien de l'Information, Neth Pheaktra, au cours duquel ils ont comparé leurs notes sur la gestion de la presse et les orientations de développement dans les deux pays.

