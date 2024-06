Le Vietnam s’engage à soutenir les efforts de déminage humanitaire

L’ambassadeur Mai Phan Dung, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations unies, de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et d’autres organisations internationales à Genève, a promis la participation active du Vietnam aux travaux conjoints du Conseil. Il a également souligné l’engagement du Vietnam à coopérer efficacement avec le GICHD dans les temps à venir.

Il a particulièrement souligné les projets de déminage en cours au Vietnam et a exprimé le désir d’explorer de nouvelles opportunités de collaboration.

La session elle-même s’est concentrée sur les activités récentes du GICHD, notamment les rapports financiers et les contributions des donateurs. Le conseil a également tracé la voie à suivre pour ses projets futurs.

À cette occasion, l’ambassadeur Mai Phan Dung a été élu à l’unanimité membre du Conseil exécutif du GICHD.

Fondé en 1998, le GICHD à but non lucratif, regroupant aujourd’hui 23 membres, agit comme centre de recherche, de formation et de soutien à la communauté internationale pour réduire les risques liés aux mines et aux UXO grâce à la collaboration avec l’ONU, les pays touchés, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, les instituts de recherche et d’autres entités.

VNA/CVN