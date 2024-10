Hanoï accueille le Festival du film documentaire sur le développement durable

Photo : Institut Goethe/CVN

L’événement est organisé conjointement par l’Institut Goethe et le Centre d’assistance et de développement des talents du cinéma (TPD) et vise à présenter des histoires sur la façon dont les gens du monde entier luttent pour s’adapter aux changements environnementaux et sociaux rapides.

Selon Oliver Brandt, directeur de l’Institut Goethe de Hanoï, les films sélectionnés au festival sont des éléments d'une image multidimensionnelle du développement durable, démontrant le pouvoir des documentaires pour sensibiliser et inspirer l'action pour changer notre mode de vie actuel afin de créer un avenir meilleur pour les générations futures.

Ce sont les voix d'enfants qui n'ont pas à manger ne serait-ce qu'un seul repas par jour, de gens qui s'inquiètent de la disparition progressive de la rivière, source de vie, de dauphins qui se réveillent avec de graves brûlures cutanées... Mais c'est aussi la voix d'un jeune homme qui revient au pouvoir purificateur des montagnes et des forêts pour échapper à la poussière de la vie moderne, et des hôteliers qui appliquent une technologie de pointe pour optimiser les activités des sources d'eau propre, ou des gens qui passent toute leur vie à planter et à garder les forêts de mangroves côtières...

Le festival présentera un total de trois documentaires vietnamiens, dont Trai ghe bà Ba Liên (L’usine de Madame Liên), Giua dòng phù sa (Au fil des courants) et Sông doi (La rivière affamée).

Des films documentaires internationaux tels que Blue Carbon : Nature’s Hidden Power du Royaume-Uni, When the Floods come et Starving for Change du Pakistan, The Dolphin Dilemma des États-Unis, Le tourisme à l'heure du changement climatique et La poussière de la vie moderne d’Allemagne, et Planet Killers: le bourreau des forêts de France seront projetés lors de l’événement.

La réalisatrice allemande Franziska von Stenglin organisera un échange avec des cinéastes à Hanoï samedi 2 novembre. Elle continuera ensuite à rencontrer le public local le lendemain pour partager des histoires liées à son film documentaire La poussière de la vie moderne.

VNA/CVN