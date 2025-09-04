Box-office : Mưa Đỏ (Red Rain) franchit le cap des 458 milliards de dôngs

Au soir du 3 septembre, le film Mưa Đỏ (Red Rain ou Pluie rouge) de la réalisatrice Dang Thai Huyên a franchi la barre des 458 milliards de dôngs de recettes, devenant ainsi le long métrage vietnamien le plus lucratif depuis le début de l’année. Il dépasse largement Bộ Tứ Báo Thủ (The 4 Rascals) de Trân Thanh, qui avait récolté 332 milliards de dôngs.

Avec cette performance, Dang Thai Huyên devient la première réalisatrice vietnamienne à atteindre et dépasser le seuil historique des 400 milliards de dôngs de recettes.

Photo : Poster/CVN

L’engouement pour le film reste très fort plus de dix jours après sa sortie. Le 1er septembre, le film a engrangé à lui seul 55 milliards de dôngs en une seule journée, établissant un nouveau record national et détrônant Mai de Trân Thanh (43,9 milliards de dôngs).

Inspiré des 81 jours de combats héroïques pour la défense de la citadelle de Quang Tri, Mưa Đỏ (Red Rain) est une production du Cinéma de l’Armée populaire du Vietnam. Inscrit dans la lignée du cinéma révolutionnaire, l’œuvre se veut un hommage vibrant aux générations tombées pour l’indépendance et la liberté de la Patrie.

D’après les données de Box Office Vietnam, le taux de remplissage des salles atteint 68,33%, avec de nombreuses séances complètes à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, confirmant l’enthousiasme du public pour ce film.

VNA/CVN