Dix pays au Festival du film documentaire Europe - Vietnam 2024

Dix pays participeront au 14 e Festival du film documentaire Europe - Vietnam qui se tiendra du 6 au 14 septembre à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. Le festival explorera des thèmes tels que l'identité personnelle et culturelle, ainsi que le rôle important de l'éducation, entre autres.

Le 14e Festival du film documentaire Europe - Vietnam sera co-présidé par le Réseau des instituts nationaux de culture européens (EUNIC) et le Studio national des films documentaires et scientifiques. Il rassemblera des documentaires de 10 pays : Autriche, Belgique (Wallonie-Bruxelles), Finlande, Allemagne, Italie, Espagne, Suède, Royaume-Uni, Israël et le pays hôte, le Vietnam.

Pendant neuf jours, le public de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville aura l'occasion d’admirer des films documentaires vietnamiens et étrangers, dont beaucoup ont remporté des prix prestigieux. Cette année, quatre films de cinéastes indépendants seront également projetés à Hanoï.

"Le festival constitue une bonne occasion de présenter les œuvres réalisées ces dernières années par le Studio national des films documentaires et scientifiques. C’est également une chance pour que le public vietnamien découvre la culture des pays européens reflétés à travers les films", a souligné Trinh Quang Tùng, directeur général adjoint du Studio national des films documentaires et scientifiques, lors d’une conférence de presse organisée le 30 août à Hanoï. Et d’ajouter qu’à travers les précédentes éditions du festival, "les cinéastes vietnamiens ont pu progresser grâce aux échanges avec leurs collègues européens. Il a également exprimé le souhait d’organisation d’échanges culturels entre les cinéastes vietnamiens et européens ainsi que sur l’ouverture des cours en faveur des premiers".

Occasion unique d’explorer d’autres pays

"Les films documentaires offrent des perspectives uniques sur des sujets que nous rencontrons rarement dans notre vie quotidienne, nous invitant à voir le monde sous un nouvel angle. Présentant ces sujets de manière artistique, les documentaires fournissent des idées qui suscitent la réflexion et génèrent des réponses émotionnelles", a exprimé Oliver Brandt, président de l’EUNIC Vietnam et directeur de l'Institut Goethe.

Pour cette 14e édition, la sélection de films vietnamiens se penche sur la préservation du patrimoine culturel, en particulier les arts et les jeux traditionnels, comme moyen de relier les générations. Les films européens explorent le pouvoir de l'art, notamment du chant, de la musique, des arts visuels, des arts traditionnels et du sport, pour favoriser les liens, promouvoir la guérison et la croissance collectives, dans un monde plein de complexité et de contradictions.

L'enfance, l'éducation et les expériences de passage à l'âge adulte sont également des thèmes importants, explorant les défis et les opportunités d’un monde de plus en plus interconnecté et diversifié.

"Les films documentaires offrent une occasion unique d’explorer d’autres pays et de mieux comprendre notre monde complexe et multiforme. Ils jouent un rôle crucial dans la promotion du dialogue interculturel entre le Vietnam et l’Europe", a souligné Oliver Brandt.

Le Vietnam présentera Ngọn lửa Đào Tấn (Feu de Dào Tân) du réalisateur Trinh Quang Tùng, Dòng sông ký ức (Fleuve des mémoires) de Nguyên Thuoc, Trên đỉnh Phja Khao (Au sommet du mont Phja Khao) de Nguyên Quang Tuân et Dang Thi Kim Son, Đi về phía mặt trời (Aller vers le soleil) de Dào Duc Thanh, Đồng vọng bài chòi (Echos de la chanson bài choi) de Phùng Ngoc Tu, Nói với con về giới tính (Parler de sexe à votre enfant) de Dô Thi Huyên Trang, Những tù nhân không số (Les prisonniers sans numérotés) de Dào Duy Tu et Nguyên Sy Hao, Đường tới đích (Chemin vers l’arrivée) de Duong Van Huy, Tìm lại tuổi thơ qua trò chơi dân gian (Redécouvrir l’enfance à travers les jeux populaires) de Hoàng Dung. Il y aura également quatre documentaires de cinéastes indépendants.

Lors de la cérémonie d’ouverture, la Finlande présentera Karaoke paradise (Paradis de Karaoke) d’Einari Paakkanen. Des personnes, de différentes personnalités, de différentes conditions de vie… ont trouvé le même moyen de rompre leur solitude : chanter du karaoke.

L'Institut Goethe projettera One in a million (Un sur un million) de Joya Thome qui raconte l’histoire de deux filles sur leur processus de passage à l’âge adulte avec le succès, la solitude, l’amitié, le premier amour…

Les téléspectateurs vietnamiens auront l’occasion de voir le documentaire suédois Historjá - Stitches for Sapmí de Thomas Jackson. Pour sa part, la Délégation Wallonie-Bruxelles (Belgique) présentera I am Chance de Marc-Henry Wajnberg (Je suis Chance), qui raconte la vie mouvementée d’un groupe de jeunes filles dans les rues de Kinshasa. Vie de rue et de paradoxes, Chancelvie et ses amies affrontent le monde et ses difficultés avec sourire et résilience. I am Chance est un instantané de Kinshasa, mégapole d’une Afrique colorée, pop et artistique. Kinshasa est l’autre personnage du film dont les mille voix rythmées forment un chœur avec celle des filles. "Ce thématique est important pour nous. Nous venons d’organiser d’ailleurs un séminaire à Hô Chi Minh-Ville qui a été consacré au travail de rue. Le message que nous voulons transmettre : Il ne faut jamais laisser personne à l’arrière", a partagé Pierre Du Ville, délégué général de Wallonie-Bruxelles au Vietnam.

Au programme aussi : le documentaire italien Il cerchio (Le cercle) de Sophie Chiarello, le documentaire espagnol Breathe, mom (Respire, maman) de Meri Collazos Solà. Le Royaume-Uni présentera Blood, Sweat and Cheer de George Hoagy Morris, l’Autriche avec Favoriten de Ruth Beckermann, l’Israël avec That orchestra with the broken instruments d'Yuval Hameiri (Cet orchestre avec les instruments cassés).

