Première randonnée à vélo pour les enfants des trois nouvelles localités de Hô Chi Minh-Ville

Pour la première fois, des enfants de Hô Chi Minh-Ville, de Binh Duong et de Bà Ria – Vung Tàu ont participé ensemble à une randonnée intitulée "L’esprit héroïque de l’Est" 2025. Cette activité célèbre le 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre.

Photo : Tuoitre/CVN

Les 30 et 31 août, le groupe a parcouru plus de 80 km à vélo. Les enfants ont visité plusieurs lieux historiques importants : la statue de l’Oncle Hô avec les enfants à Xuân Hòa, le cimetière des martyrs de Binh Duong, la base révolutionnaire de Thuân An Hòa, la prison de Phú Loi, le centre écologique du bambou de Phú An et les tunnels de Tam Giác Sắt.

Cette randonnée n’était pas seulement un voyage, mais aussi une leçon d’histoire vivante. Les enfants ont rendu hommage aux martyrs, rencontré des Mères vietnamiennes héroïques, des anciens combattants et des familles ayant servi le pays. Ils ont écouté leurs histoires pour mieux comprendre et aimer l’histoire de la nation.

Parallèlement, le programme "Allumer les rêves des enfants vietnamiens" a offert 50 bourses d’études, deux vélos et cinq cadeaux aux enfants et aux familles en difficulté. Cela les encourage à bien étudier pour la nouvelle année scolaire.

Photo : Tuoitre/CVN

"Pour moi, ce voyage est un cadeau spécial à la fin des vacances. Même si j’étais un peu fatiguée, j’ai vécu beaucoup de nouvelles expériences et j’ai dépassé mes limites. Ce que j’ai aimé le plus, c’est d’écouter les histoires des anciens combattants qui ont donné leur vie pour la paix d’aujourd’hui", a raconté Khánh Vy, une participante de Vung Tàu.

Cette année, la randonnée a réuni 135 enfants excellents dans leurs études, 38 responsables d’équipes, des parents passionnés de vélo et 4 cyclistes professionnels pour l’aide technique. Une ambulance a suivi le groupe pour assurer la sécurité. Avant le départ, les enfants ont reçu une petite formation sur le cyclisme longue distance et la santé pour un voyage sûr et réussi.

Mᵐᵉ Trịnh Thị Hiên Trân, présidente du Conseil des Jeunes Pionniers de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que cette randonnée est très spéciale. Elle n’est pas seulement un retour aux sources, mais aussi une occasion pour les enfants des trois localités de se rencontrer, d’apprendre de nouvelles compétences et d’aimer encore plus leur pays.

Texte : Quang Châu/CVN