Détroit d'Ormuz et nucléaire iranien : l’espoir d’un accord selon l’ONU

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, a déclaré lundi 26 octobre qu'il existait une opportunité de conclure des accords afin de garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz ainsi que de répondre aux questions soulevées par le programme nucléaire iranien par des moyens pacifiques.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Guterres a tenu ces propos au cours d'une rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi au Caire, où ils ont discuté de l'escalade des tensions dans le Golfe, de la question palestinienne et de la réforme de l'ONU, selon un communiqué de la présidence égyptienne.

Une paix durable et applicable dans la région ne peut être obtenue sans un juste règlement pour la cause palestinienne, a indiqué M. Guterres, soulignant que cela resterait la question centrale au Moyen-Orient jusqu'à la conclusion d'une résolution finale.

Le chef de l'ONU a fait part de sa profonde préoccupation concernant l'évolution de la situation en Cisjordanie. Il a appelé à prendre des mesures pour faire cesser les violations contre les Palestiniens et a exhorté la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour protéger les Palestiniens, à la fois dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

Les deux parties ont souligné la nécessité d'avancer dans la réforme du système onusien, y compris du Conseil de sécurité, d'une façon qui améliore sa représentation et son équité et qui renforce ses capacités à répondre efficacement aux crises et défis internationaux contemporains.

Xinhua/VNA/CVN