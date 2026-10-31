La Turquie propose un candidat au poste de secrétaire général de l'ONU

La Turquie a proposé vendredi 30 octobre la candidature de Feridun Sinirlioglu, secrétaire général de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), au poste de secrétaire général de l'ONU, selon des sources au ministère turc des Affaires étrangères citées par l'agence Anadolu.

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Photo : OSCE/CVN

Dans un courrier daté de vendredi 30 octobre adressé aux présidents de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, le représentant permanent de la Turquie auprès de l'ONU, Ahmet Yildiz, a transmis la lettre de nomination du président Recep Tayyip Erdogan, selon Anadolu.

Contactée par l'AFP, la porte-parole du président de l'Assemblée générale n'était pas en mesure de confirmer cette information.

La mission turque aux Nations unies n'avait pour sa part pas répondu aux sollicitations.

Cette décision a été prise à la suite d'une "impasse" dans le processus de sélection, affirment ces sources.

Le septième vote indicatif au Conseil de sécurité, qui s'est tenu à huis clos vendredi 30 octobre, s'est terminé sans qu'un favori se dégage.

Rebeca Grynspan, ancienne vice-présidente du Costa Rica, est de nouveau arrivée en tête, devant l'Argentin Rafael Grossi, actuel dirigeant de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et Carolyn Rodrigues-Birkett, ancienne ministre des Affaires étrangères du Guyana.

Cependant, lors d'un précédent scrutin, les sept candidats en lice n'avaient pas réussi à échapper à un vote négatif d'au moins un des cinq pays disposant d'un veto (Royaume-Uni, France, États-Unis, Chine et Russie).

Depuis, l'ex-président sénégalais Macky Sall s'est retiré et une nouvelle candidate s'est déclarée : la diplomate émiratie Lana Nusseibeh, quatrième en nombre de votes vendredi 30 octobre.

Pour succéder au Portugais Antonio Guterres, qui arrive au terme de son deuxième mandat en fin d'année, un candidat doit obtenir neuf voix et éviter un veto.

Lorsqu'un consensus se dégagera, le nom sera soumis à l'Assemblée générale, qui en pratique suit la recommandation du Conseil.

Selon une tradition géographique pas toujours respectée, l'Amérique latine revendique le poste. De nombreux pays poussent également pour qu'une femme prenne pour la première fois la tête de l'ONU.

AFP/VNA/CVN