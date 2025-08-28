icon search
Un profond élan d’unité entre l’armée et le peuple

Le 24 août 2025, lors de la deuxième répétition conjointe pour la célébration du 80e anniversaire de la Fête nationale, les pas cadencés des unités du défilé résonnaient à l’unisson avec les battements de cœur de dizaines de milliers de citoyens.

Bien plus qu’un simple exercice, ce moment a illustré la profonde union entre l’armée et le peuple : les soldats - “enfants de la nation” - ont été chaleureusement accueillis dans une atmosphère de liesse et de fierté dans toutes les rues de Hanoï.

Interaction entre militaires et civils avant la deuxième répétition conjointe de la mission A80, le 24 août à Hanoï.
Gestes amicaux et attendrissants des soldats participant à la grande parade.
Officier retrouvant sa famille avant la répétition.
Des soldates d’information posent pour une photo souvenir avec des habitants de Hanoï avant la deuxième répétition conjointe.
“Je veux devenir soldat”.

Texte et photos : Phuong Nga - VNA/CVN

#A80 #armée #peuple #répétition

