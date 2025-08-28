Un profond élan d’unité entre l’armée et le peuple

Le 24 août 2025, lors de la deuxième répétition conjointe pour la célébration du 80 e anniversaire de la Fête nationale, les pas cadencés des unités du défilé résonnaient à l’unisson avec les battements de cœur de dizaines de milliers de citoyens.

Bien plus qu’un simple exercice, ce moment a illustré la profonde union entre l’armée et le peuple : les soldats - “enfants de la nation” - ont été chaleureusement accueillis dans une atmosphère de liesse et de fierté dans toutes les rues de Hanoï.

Texte et photos : Phuong Nga - VNA/CVN