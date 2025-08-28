Un profond élan d’unité entre l’armée et le peuple

>> Hanoï prévoit des déviations de la circulation pour la répétition préliminaire
Bien plus qu’un simple exercice, ce moment a illustré la profonde union entre l’armée et le peuple : les soldats - “enfants de la nation” - ont été chaleureusement accueillis dans une atmosphère de liesse et de fierté dans toutes les rues de Hanoï.
|Interaction entre militaires et civils avant la deuxième répétition conjointe de la mission A80, le 24 août à Hanoï.
|Gestes amicaux et attendrissants des soldats participant à la grande parade.
|Officier retrouvant sa famille avant la répétition.
|Des soldates d’information posent pour une photo souvenir avec des habitants de Hanoï avant la deuxième répétition conjointe.
|“Je veux devenir soldat”.
Texte et photos : Phuong Nga - VNA/CVN