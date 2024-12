Les figurines personnalisées 3D, des cadeaux significatifs

Photo : Quê Anh/CVN

Aujourd’hui, la jeune Lê Huyên Trang s'est rendue à l’atelier Aloha 3D, situé dans l’arrondissement de Thanh Xuân (Hanoï), pour commander une figurine à l’effigie de Nguyên Thuc Thùy Tiên, Miss Grand International 2021.

"Je suis fan de la reine de beauté Nguyên Thuc Thùy Tiên depuis longtemps, c’est pourquoi j’ai décidé de commander une figurine à son effigie. J’ai découvert Aloha 3D grâce à TikTok. Il s’agit d’une start-up réputée et professionnelle spécialisée dans la production de figurines. J’ai donc choisi Aloha 3D et fait confiance à cet atelier pour réaliser la figurine de mon idole", partage Huyên Trang.

La start-up de production des figurines Aloha 3D, dont Pham Thi Hà (née en 1995) est co-fondatrice, est actuellement très occupée par les commandes pour les fêtes de fin d’année, notamment pour Noël.

Actuellement, Aloha 3D emploie plus de 30 artisans spécialisés dans la création de statuettes. La plupart d’entre eux font partie de la génération 90. Chacun prend en charge une étape et est passionné par son travail.

Un produit unique

"En 2020, j’ai participé à une exposition en Allemagne où j’ai découvert par hasard les figurines 3D. J’ai constaté que c’était des produits très intéressants, qui pourraient faire de beaux cadeaux. L’idée de réaliser de petites statuettes a germé en moi. Dès le retour chez moi, j’ai appris à les fabriquer et j’ai fondé la start-up Aloha 3D pour concrétiser mon projet", raconte Pham Thi Hà.

Chaque figurine est unique, réalisée d’après les images envoyées par le client. Plus il y a d’images, plus il est facile d’obtenir un rendu 3D précis. Lorsque les clients passent commande, le personnel d’Aloha 3D leur donne des conseils sur le modèle, réalise les moules sur la machine, puis modifie les détails et peint les couleurs. À chaque étape de la fabrication du moule et de la coloration, un aperçu est envoyé aux clients.

"Pour une figurine simple, sans trop de détails, il faut généralement 5 à 7 jours. Pour des exigences plus élevées avec de nombreux détails, cela peut prendre environ 15 jours, voire un mois. L’étape la plus importante consiste à concevoir le modèle, créer d’abord une démo, et insuffler de l'âme à l’œuvre. En plus d’observer méticuleusement et dans les moindres détails les photos reçues, l’artisan doit faire preuve de sang-froid et de coordination délicate des couleurs pour obtenir un produit harmonieux et net", indique-t-elle.

Cadeau significatif

Les figurines mesurent entre 15 et 20 cm et capturent le charisme et les détails des expressions faciales de façon saisissante. Les matières premières utilisées sont du plastique ABS et de la peinture acrylique Vllejo. L’objet a une grande résistance : il peut tomber d'une hauteur de 1 à 2 mètres sans se fissurer ni se casser. La durabilité de la peinture et du matériau peut atteindre 14 ans dans des conditions de stockage optimales.

Le prix de chaque figurine varie entre un et 5 millions de dôngs. Chaque jour, dans l’atelier, seuls 8 à 10 produits sont fabriqués sur commande afin de garantir aux clients une qualité optimale.

"Les figurines peuvent être des cadeaux significatifs et uniques, c’est pourquoi il y a de nombreuses commandes pour des occasions spéciales telles que le 8 mars (Journée internationale des droits des femmes), le 20 octobre (Journée des femmes vietnamiennes) et Noël. Nos clients ont entre 20 et 35 ans. Ils commandent aussi bien des figurines d’animaux que des modèles de voitures, des personnages de jeux vidéo, ou encore des célébrités (reines de beauté, chanteurs célèbres nationaux et internationaux), confie la jeune femme. Actuellement, nos produits sont disponibles dans toutes les provinces et villes du pays, et sont également exportés en Australie et aux États-Unis. J’ambitionne d’étendre notre marché aux pays d’Asie du Sud-Est l’année prochaine et souhaite également organiser des ateliers pour faire connaître davantage les figurines 3D".

À l’ère du numérique, où tout peut être dupliqué, posséder un objet totalement unique devient encore plus précieux. La figurine imprimée en 3D n’est pas seulement un produit, mais aussi un symbole de personnalisation et de créativité.

De l’idée à la réalité, créer des figurines personnalisées est une expérience extrêmement intéressante. Ces petites statues réalistes sont actuellement un souvenir tendance, à Hanoï en particulier mais également dans tout le reste du pays.

Quê Anh/CVN