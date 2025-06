Les élèves espèrent la chance au Temple de la Littérature

Depuis plusieurs siècles, dans la culture vietnamienne, le Temple de la Littérature est le lieu sacré pour honorer les lettrés, les gagnants des examens. Le temple est également le symbole de l’esprit studieux. C’est pour cette raison qu’à l’heure des examens de fin de collège et du baccalauréat national, nombre d’élèves y affluent et présentent des bâtons d’encens en formulant le souhait de bénéficier des grâces des ancêtres pour atteindre de meilleurs résultats dans les épreuves difficiles à venir.

À environ dix kilomètres du Temple de la Littérature, Nguyên Van Chuyên (45 ans) et sa femme profitent du weekend pour s’y rendre. Ils ont bien préparé les offrandes. Outre des fruits et des fleurs comme d’habitude, ils mettent sur les autels dédiés à Confucius et au professeur vietnamien Chu Van An une pochette en plastique contenant des stylos, des crayons et tous les outils nécessaires que leur fille va utiliser pour son prochain examen. Devant l’autel, dans leur prière, ils lisent sérieusement le numéro d’inscription de sa fille. "Nous rendre au Temple de la Littérature avant l’examen de ma fille est indispensable pour nous. Je crois que les ancêtres apporteront à notre fille la chance dans les examens", souligne-t-il. Il partage également ses inquiétudes devant l’enjeu majeur que représentent ces examens. "Ma fille doit obtenir de bonnes notes pour pouvoir entrer dans les écoles prestigieuses", explique-t-il.

Comme la famille de M. Chuyên, plusieurs élèves conduits par leurs enseignants prient en silence. Cette belle image rappelle la culture du respect des enseignants et l’esprit studieux profondément ancrés dans la tradition vietnamienne. Le fait d'allumer des bâtons d'encens devant l'autel de Confucius et Chu Van An n'est pas simplement un appel à la chance, mais porte également un sens de gratitude et un rappel de la volonté d'étudier. Le Temple de la Littérature devient aussi aux yeux des élèves un lieu de dialogue avec eux-mêmes, où ils se promettent de réussir leurs examens.

Face aux examens de plus en plus difficile, invoquer la chance au Temple de la Littérature devient une astuce psychologique pour calmer la tension supportée par les candidats et doper leur confiance, quoi que ce rituel ne puisse en aucun cas remplacer le processus d’études tenaces et les efforts inlassables de chaque élève.

Le Temple de la Littérature doit être considéré comme un point d’appui spirituel, un espace culturel qui nourrit la volonté de s’élever. Là-bas, les statues des lettrés sont également un rappel de la rigueur dans les études et de l’honnêteté dans les examens. Les stèles de doctorat ne sont pas seulement destinées à admirer mais aussi à souligner que pour réussir, les élèves n’ont pas d’autres choix qu’étudier sérieusement.

Vân Anh/CVN