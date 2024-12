Les branches de fleurs de prunier de Tây Bac affluent à Hanoï

Photo : CTV/CVN

Il y a quelques années, l'engouement pour les branches de prunier en floraison durait d’avant à après le Têt traditionnel. À l'époque, pour admirer les grappes de fleurs écloses, leur blancheur immaculée et leur parfum délicat évoquant les montagnes de Tây Bac, de nombreuses personnes acceptaient de dépenser quelques millions, voire des dizaines de millions de dôngs pour acheter une branche de vieux prunier.

L'achat d'une branche de prunier pour décorer le salon devient de plus en plus aussi populaire que celui d'une branche de pêchers sauvages. Les fagots de prunier inondent donc les rues de Hanoï et se vendent au prix de plus en plus abordable. Ils envahissent aussi les marchés traditionnels et les plateformes d'e-commerce.

Photo : CTV/CVN

Nguyên Van Thê, grossiste spécialisé dans le commerce de spécialités de Tây Bac dans la rue Kim Giang, arrondissement de Thanh Xuân, Hanoï, raconte qu'il a commencé à vendre les branches de prunier il y a un mois, à 120.000 dôngs un fagot de 10 grandes tiges hautes de 1,3 à 1,7 m. Maintenant, le prix a baissé à 50.000 dôngs par fagot, soit seulement 5.000 dôngs par branche.

Photo : CTV/CVN

"C'est ma quatrième année de commerce de ce type de fleur, et c'est l'année où les prix sont les plus bas. Pour chaque bouquet vendu, j'offre au client un petit sachet de composé organique pour stimuler la floraison", ajoute-t-il.

Cependant, il précise que les branches bon marché sont des tiges de petite taille qui ont été taillées de grandes branches puis rassemblées en bouquets. À première vue, elles ressemblent à des fagots de bois sec, mais une fois placées dans un vase avec de l'eau, les bourgeons s'épanouissent progressivement en grappes de fleurs blanches en environ une semaine, et restent belles pendant trois à quatre semaines.

"À cette période, les branches de prunier sont couvertes de bourgeons, donc les commandes augmentent", explique-t-il.

D'après lui, en raison d’une situation économique difficile, de nombreuses familles doivent, cette année, restreindre leurs dépenses. Toutefois, le commerce de branches de prunier reste stable car beaucoup privilégient les produits bon marché. M. Thê vend en moyenne près de 100 bouquets par jour.

Hà Thi Mai, grossiste et détaillante de branches de prunier de Tây Bac dans la rue Tân Mai, arrondissement de Hoàng Mai, note également que bien qu'il s'agisse de petites branches secondaires, elles présentent toujours des traces de mousse verte puisqu’elles sont coupées de vieux arbres, ce qui assure une belle floraison. Elle confirme aussi que leur prix est bien inférieur à celui des années précédentes, ce qui les rend très populaires.

Photo : Xuân Tu/VNA/CVN

Si à l'approche du Têt traditionnel 2024, son magasin recevait trois cargaisons de branches de prunier par semaine, avec l'abondance de l'offre et des prix abordables cette année, elle reçoit une cargaison quotidienne forte d’un millier de bouquets. Les commandes des grossistes atteignent à elles seuls 40 à 100 fagots par transaction en moyenne, tandis que les clients individuels achètent un à deux bouquets, avec plusieurs centaines de commandes passées chaque jour.

Quant aux branches principales imposantes de vieux pruniers, elle prévoit de les vendre après le 23e jour du 12e mois lunaire au moment où la demande augmente fortement. Celles-ci coûtent entre 200.000 et 500.000 dôngs chacune, précise-t-elle.

Tâm An - Câm Sa/CVN