Les ambassadeurs de la langue, vecteurs de rapprochement entre le Vietnam et le Laos

Ces dernières années, la promotion du vietnamien à l'étranger, notamment au Laos, a progressé grâce aux efforts inlassables des "ambassadeurs de la langue vietnamienne" : des passionnés de cette langue qui servent également de passerelles culturelles entre les deux nations.

>> L’UFV apprécie hautement le rôle des femmes vietnamiennes au Laos

>> Les relations Vietnam - Laos prospèrent dans tous les domaines

>> Pagode Phât Tich, l’âme vietnamienne au cœur de Vientiane

Photo : Ba Thành/VNA/CVN

Dans une interview accordée au correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Vientiane à l'occasion de la Journée en l'honneur de la langue vietnamienne à l'étranger (8 septembre), Nguyên Thi Thu Huyên, ambassadrice de la langue vietnamienne 2023, a confié que ce qui l'avait le plus impressionnée était l'amour croissant pour la langue au sein de la communauté locale. Les cours gratuits, dispensés par des bénévoles, témoignent de la solidarité et de l'engagement à renforcer l'amitié entre le Vietnam et le Laos.

L'enseignement du vietnamien au Laos présente toutefois des défis. Nguyên Thi Thu Huyên a souligné la rareté du matériel pédagogique adapté et les différences entre les systèmes phonétique et d'écriture, qui rendent l'apprentissage difficile. Face à cette situation, elle a adapté le contenu et développé ses propres ressources, avec le soutien de bénévoles, pour animer les cours.

Elle a également constaté un intérêt croissant chez les jeunes lao, qui apprennent désormais le vietnamien non seulement pour des raisons professionnelles, mais aussi par intérêt pour la culture. Les parents souhaitent également que leurs enfants apprennent le vietnamien dès leur plus jeune âge.

De son côté, Lanny Lanny Phetnion, ambassadrice de la langue vietnamienne 2024, a fondé un centre de langues proposant des cours en présentiel et en ligne et utilise des plateformes telles que Facebook, TikTok et YouTube pour proposer des cours accessibles.

Elle a également indiqué avoir rédigé plus de dix ouvrages d’auto-apprentissage accompagnés de vidéos explicatives, et intervenir régulièrement comme interprète, animatrice bilingue et collaboratrice lors d'événements culturels organisés par l'ambassade du Vietnam au Laos.

L'ambassade prévoit également de lancer l'émission bilingue LaoViet360 sur la chaîne VTE9 de Vientiane TV afin de promouvoir la culture et la langue dans des contextes réels.

Grâce aux efforts des ambassadeurs de la langue vietnamienne, la langue et la culture du Vietnam sont de plus en plus appréciées, valorisées et proches de la communauté lao.

VNA/CVN