Réforme administrative au Vietnam : Prensa Latina salue une avancée majeure

>> Une réforme administrative historique pour une gouvernance à deux niveaux

>> Réforme administrative au Vietnam : une passerelle solide entre la diaspora et la Patrie

>> Modèle d'administration locale à deux niveaux pour un développement durable

Photo : VNA/CVN

S’appuyant sur les analyses d’experts, Prensa Latina souligne que le Vietnam entre dans "une nouvelle ère de gouvernance publique", marquée par un appareil administratif moderne, dynamique et proche des citoyens. Il ne s’agit pas d’un simple réaménagement structurel, mais d’une transformation profonde de la conception de la gestion publique, passant d’un modèle administratif vertical à une administration véritablement au service du peuple - une administration "qui ose penser, agir et assumer ses responsabilités" dans le contexte de la numérisation et de l’intégration mondiale.

L’agence met notamment en avant les propos du Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, pour qui cette réforme permet de rendre concret le principe fondamental : "une administration au service du peuple". Selon lui, il s’agit d’une réforme incontournable pour relever les défis posés par la mondialisation, la transition numérique et la quatrième révolution industrielle.

Une réforme aux dimensions historiques et symboliques

Les médias latino-américains soulignent également la portée historique de cette réforme, qui coïncide avec trois jalons majeurs de l’histoire vietnamienne : le 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam, le 80e anniversaire de la fondation de la République, et les 40 ans du Renouveau (Dôi moi). La "réorganisation du pays" a été accompagnée d’une cérémonie hautement symbolique : 18.491 pagodes à travers tout le pays ont fait sonner les cloches simultanément pour prier pour la paix nationale et le bien-être du peuple.

Prensa Latina salue l’esprit d’initiative et de responsabilité du Vietnam, notamment en renforçant l’autonomie du niveau communal, l’échelon le plus proche des citoyens, tout en permettant des économies budgétaires significatives grâce à une rationalisation de l’appareil administratif. Les articles publiés insistent sur le fait que cette réforme traduit concrètement le principe selon lequel "le pouvoir appartient au peuple" et contribue à renforcer la légitimité des institutions étatiques.

Une "révolution administrative globale"

Les médias insistent sur l’ampleur de la réforme, qui se traduit par la réduction du nombre d’unités administratives, passant de 63 à 34 villes et provinces, et par la diminution du nombre de communes et quartiers, de plus de 10.000 à seulement 3.321. Prensa Latina y voit une "révolution administrative globale", visant à constituer des entités administratives de taille et de capacités suffisantes pour assurer un développement durable et équilibré.

Enfin, la presse latino-américaine souligne la cohérence entre cette réforme et le programme national de transformation numérique. Malgré quelques difficultés initiales liées à la redéfinition des compétences locales, 34 provinces et villes ont d’ores et déjà mis en place un système de services publics en ligne, en conformité avec les 28 nouveaux décrets gouvernementaux.

Prensa Latina conclut en exprimant sa confiance dans le succès du nouveau modèle d’administration locale à deux niveaux, estimant qu’il deviendra un levier essentiel pour promouvoir une économie verte, renforcer la gouvernance du pays et faire du Vietnam un acteur dynamique dans la révolution industrielle 4.0 et dans le contexte d’une intégration internationale de plus en plus poussée.

VNA/CVN