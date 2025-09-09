VNA, source d’information officielle, accompagne le pays dans l’ère de l'essor

Depuis sa création le 15 septembre 1945, l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) a diffusé à travers le monde des millions de dépêches témoignant des luttes, des défenses et des succès de la défense et de la construction nationale.

Photos : VNA/CVN

Aujourd'hui, la VNA est un complexe médiatique de premier plan, jouissant d'une réputation solide tant au niveau régional qu'international, s'affirmant comme le centre d'information stratégique, fiable du Parti, de l'État et du peuple vietnamien, tout en accompagnant la nation dans une nouvelle ère, l'ère de progrès national.

Le 15 septembre 1945, depuis la station de radio de Bach Mai (Hanoï), les premiers bulletins d’information de la VNA ont été diffusés dans le monde entier en trois langues : vietnamien, anglais et français. Ils comprenaient le texte intégral de la Déclaration d’indépendance ainsi que la liste des membres du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam. Ce premier bulletin marquait la naissance officielle de l’Agence de presse nationale de la République démocratique du Vietnam et a fait du 15 septembre la Journée traditionnelle de la VNA.

Pendant huit décennies, les journalistes de la VNA ont souvent été bien plus que de simples reporters. Ils ont été des combattants, documentant l'histoire tout en y participant activement. Durant les neuf années de résistance contre le colonialisme français (1945-1954), la VNA, malgré des effectifs limités, a su maintenir sa mission d'information et de sensibilisation. L'agence a déplacé ses locaux 21 fois pour échapper à l'ennemi, brisant des dizaines d'encerclements, tout en assurant la diffusion des informations du Parti et du Président Hô Chi Minh. De nombreux cadres ont héroïquement sacrifié leur vie, dont Trân Kim Xuyên, premier dirigeant de la VNA, tombé en 1947.

La victoire de Diên Biên Phu en 1954 fut un tournant majeur. Les 7, 8 et 9 mai 1954, la VNA a diffusé les dépêches de la capture du général français de Castries et de l'ensemble du commandement du camp retranché, bouleversant l'opinion publique mondiale.

Après 1954, la VNA a poursuivi son développement, couvrant la reconstruction et l'édification du socialisme au Nord, tout en documentant la lutte du peuple du Sud contre l'impérialisme américain. Face à l'escalade américaine au Nord, l'agence s'est organisée pour protéger ses bases, renforcer ses équipements et se professionnaliser.

Le 12 octobre 1960 a vu la fondation de l'Agence de presse de libération, le porte-parole et l'organe officiel du Front national de libération du Sud Vietnam. Tout au long de la guerre contre les impérialistes américains et l’édification du socialisme au Nord, la VNA n'a manqué aucun événement national et étranger majeur. Ses reporters se sont aventurés dans les zones les plus dangereuses pour immortaliser le courage des soldats et du peuple.

Plus de 450 cadres, reporters, éditeurs et techniciens de la VNA ont été déployés sur le front du Sud Vietnam, ainsi que des centaines d’autres au Nord ont été mobilisés pour les campagnes au Sud, au Laos et au Cambodge.

Sur le front du Sud, les correspondants de l'Agence de presse de libération ont tenu bon, fournissant en temps voulu des informations cruciales. Le journaliste Bùi Thanh Liêm, 77 ans, ancien reporter de guerre, se souvient : "Même sous les bombardements, même face à mille difficultés, nous avons résolument tenu bon, diffusant à temps des dépêches brûlantes du front. Le flux d'informations de l'Agence de presse de libération n'a jamais cessé..."

Photo : VNA/CVN

Le 30 avril 1975, la VNA a eu l'honneur de diffuser les dépêches et photos historiques de la victoire grandiose de l'Offensive générale et du soulèvement du Printemps 1975, ouvrant une nouvelle ère pour le Vietnam, l’ère de l’indépendance, de la liberté, de l’unification et de l’édification du socialisme dans tout le pays.

Près de 260 journalistes et techniciens du secteur ont sacrifié leur vie, beaucoup ont été blessés ou ont souffert de maladies dues à l'exposition à des agents chimiques toxiques, contribuant ainsi à ces victoires. Trân Mai Huong, ancien directeur général de la VNA, l'a affirmé : "Aucun champ de bataille, aucune grande campagne, aucune zone n'a été sans reporter de l'Agence de presse." Après la réunification, la VNA et l'Agence de presse de libération ont fusionné, consolidant la presse nationale.

Gardienne de l'information officielle

Aujourd'hui, la VNA est reconnue comme "l'agence de presse d'État - l'agence de presse multimédia phare, chargée de diffuser les informations et les documents officiels du Parti et de l'État". Elle a pour mission de publier les points de vue officiels sur les questions d’actualité, de corriger les informations non conformes aux intérêts nationaux, de réfuter les informations erronées et de rejeter les informations déformées.

Lors du 27e Congrès de l’organisation du Parti de la VNA en juillet 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les journalistes à "promouvoir la glorieuse tradition de l’agence, innover en matière de pensée, de vision, de créativité dans les programmes et les actions, avec une vision d’avenir et l’audace, afin de mériter la confiance du Parti et le soutien du peuple".

Avec plus de 60 produits d'information et un réseau de près de 1.000 correspondants et rédacteurs au sein d'une équipe de plus de 2.000 employés, la VNA est le plus grand producteur de contenus médiatiques du pays. Bulletins écrits, photographiques, télévisés, infographiques, sonores, quotidiens, hebdomadaires, revues, livres, journal en ligne, informations mobiles - l'étendue de ses produits est inégalée.

Fort d’un réseau des bureaux dans toutes les 34 villes et provinces du pays et 30 autres implantés sur les cinq continents, la VNA compte ainsi actuellement un corps de correspondants opérationnels dans toutes les régions du pays et dans la plupart des régions importantes du monde.

La directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a réaffirmé en août 2025 à Tuyên Quang la détermination de l'agence à exceller dans sa mission d'information lors des prochaines missions importantes, affirmant : "Nous garderons toujours à l'esprit et mettrons en œuvre les paroles de l'Oncle Hô : 'Plus vite l'information, plus vite la victoire."

Au cours de près de 40 dernières années de politique de Renouveau, la VNA a diffusé en temps voulu les lignes directrices et les politiques de réforme économique, encourageant l'industrialisation, la modernisation et les réalisations du pays. Ses produits d'information ont renforcé la confiance du peuple dans la direction du Parti et de l'État, luttant contre la désinformation et protégeant la souveraineté territoriale et la stabilité socio-politique.

Photo : VNA/CVN

Des événements majeurs comme la pandémie de COVID-19, la protection de la souveraineté maritime et insulaire, la lutte contre la corruption, la fusion des villes et provinces, les réformes administratives, ou encore les événements sportifs régionaux et mondiaux, ont été couverts par la VNA de manière exhaustive, multidimensionnelle et précise, offrant une compréhension claire de la vie vietnamienne et internationale.

La VNA est également le plus grand dépositaire de documents photographiques nationaux, avec un million de clichés d'archives précieux, dont des dizaines de milliers de négatifs originaux sur l'histoire révolutionnaire du Vietnam, plus de 5.000 clichés sur le Président Hô Chi Minh et des milliers d'images sur les 54 groupes ethniques du pays.

Depuis 80 ans, la VNA a brillamment rempli sa mission d'agence d'information internationale. Son bulletin source est désormais diffusé en six langues (vietnamien, anglais, chinois, français, espagnol et russe), portant la voix officielle du Vietnam à un large public international et renforçant la position du pays.

Partenaire de plus de 40 agences de presse et médias mondiaux, membre du Comité exécutif de l'Organisation des agences de presse d'Asie-Pacifique (OANA) et d'autres organisations régionales et internationales, la VNA affirme son influence croissante sur la scène médiatique mondiale.

Intégration dynamique à la tendance de la transformation numérique

Face à la prolifération des sources d'information, notamment sur le numérique, la VNA maintient son rôle de source officielle, légitime, fiable et opportune pour les autres médias et le public, au Vietnam comme à l'étranger. L'agence est un média multimédia, exploitant des plateformes technologiques modernes et intensifiant sa présence sur les réseaux sociaux pour contrer les flux d'informations contradictoires.

La VNA a également accéléré la numérisation de ses informations et documents, établissant progressivement des bases de données numériques. Des produits basés sur l'intelligence artificielle (IA) sont en phase de test et de développement pour apporter une valeur ajoutée aux différentes formes de journalisme.

En cette nouvelle ère de progrès national, la VNA continue de consolider sa position de source d'information officielle et fiable, largement utilisée par la presse nationale et étrangère, renforçant ainsi son rôle clé au sein du système médiatique vietnamien.

VNA/CVN