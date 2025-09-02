Les relations Vietnam - Cuba à la une des médias cubains

Les principaux médias cubains tels que Granma, Cubadebate, Prensa Latina, ACN ou encore Cubasí ont largement couvert la visite officielle au Vietnam du Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain (PCC) et président cubain, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, du 31 août au 2 septembre 2025.

Photo : VNA/CVN

La visite illustre la solidarité, l’amitié spéciale et la coopération intégrale entre les deux peuples frères.

Au cours de son séjour, le dirigeant cubain s’est entretenu avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, ainsi qu’avec plusieurs hauts dirigeants vietnamiens. Il assiste aussi ce mardi 2 septembre aux célébrations du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) et était présent à la cérémonie marquant le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales (1960-2025).

Dans ses déclarations relayées par la presse cubaine, le président cubain Díaz-Canel a salué le patriotisme, le courage et l’élan révolutionnaire du peuple vietnamien. Il a également exprimé sa gratitude envers l’accueil chaleureux réservé à la délégation cubaine, affirmant que "partout où nous sommes allés, nous avons ressenti l'affection sincère du peuple vietnamien pour la Révolution cubaine".

Le dirigeant cubain a souligné l’importance du renforcement des relations bilatérales depuis la visite du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, à Cuba en septembre 2024, et a réaffirmé la nécessité pour les deux partis communistes d’intensifier leur coopération dans tous les domaines.

À l'occasion de cette visite, plusieurs accords et protocoles d'entente ont été signés entre les deux parties dans les secteurs suivants : production de riz, coopération intégrale, santé publique, gestion et archivage documentaire, création d'une entreprise pharmaceutique conjointe.

Dans un geste de solidarité, le président cubain a assisté à une cérémonie marquant la remise symbolique d’une aide de 14,5 millions de dollars - première phase d’une campagne humanitaire lancée par la Croix-Rouge vietnamienne à l'occasion du 65e anniversaire des relations Vietnam - Cuba.

À l'occasion de cette commémoration, les médias cubains ont également publié des rencontres avec d'anciens responsables, des diplomates vietnamiens et cubains, mettant en avant la profondeur des liens historiques et sentimentaux entre les deux nations.

Enfin, le 2 septembre à 20h10 (heure de Hanoï) et à 9h10 (heure de La Havane), les télévisions nationale du Vietnam et de Cuba ont diffusé simultanément le court-métrage documentaire "Les graines du bonheur", consacré au projet de coopération rizicole entre les deux pays - un exemple concret des engagements bilatéraux issus de la visite de septembre 2024.

VNA/CVN