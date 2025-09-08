Poursuites contre l’ancienne directrice générale de SJC Lê Thuy Hang et 15 autres personnes

Le Parquet populaire suprême a parachevé l’acte d’accusation et engagé des poursuites contre 16 personnes dans l’affaire survenue à la Société de joaillerie de Saïgon (Saigon Jewelry Company limited - SJC), pour "détournement de biens" et "abus de fonctions et de pouvoirs dans l’exercice de leurs missions".

>> Six personnes poursuivies pour détournement de fonds et usage abusif des pouvoirs

>> Le cours de l’or franchit un nouveau sommet au Vietnam

Photo : TN/CVN

Lê Thuy Hang, ancienne directrice générale de SJC, est identifiée comme la principale instigatrice, ayant directement dirigé les activités illégales. Entre 2021 et 2024, elle aurait profité de sa fonction pour manipuler les taux de perte lors du façonnage de lingots d’or pour la Banque d’État, établir de faux documents et organiser la production et la vente illicites de lingots et de bijoux en or. Au total, elle aurait indûment bénéficié de plus de 71 milliards de dôngs, causant un préjudice de plus de 107,4 milliards de dôngs à l’État et à SJC.

Plusieurs anciens responsables et employés de la SJC sont également poursuivis pour leur rôle dans la falsification de documents, le détournement d’or excédentaire et la production illégale. D’autres accusés sont impliqués dans des irrégularités liées à la vente d’or à prix stabilisé.

VNA/CVN